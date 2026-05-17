PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El envejecimiento no ocurre en abstracto. Pasa en una casa, en una vereda, en una policlínica, en una fila de espera, en una plaza, en una familia que organiza sus tiempos alrededor de una persona mayor. También ocurre en las instituciones, cuando el Estado convoca a escuchar, ordenar y priorizar lo que una comunidad ya viene diciendo.

Con esa lógica, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, del Ministerio de Desarrollo Social, convocó en Colonia a una nueva instancia de la Mesa de Diálogo Departamental. La actividad será el 25 de mayo, a las 13:00 horas, en el Centro Nacional Cultural AFE, ubicado en Arquitecto Miguel Ángel Odriozola 343, esquina Manuel Lobo.

La convocatoria tiene un objetivo concreto: priorizar las propuestas surgidas de las Mesas de Diálogo Departamentales desarrolladas durante 2025, en el marco del proceso de coconstrucción del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Detrás de esa formulación institucional hay una pregunta que toca la vida cotidiana: cómo quiere envejecer una comunidad y qué condiciones necesita para hacerlo con derechos, autonomía, cuidados, participación y presencia en el espacio público.

La Mesa de Diálogo Departamental no aparece, entonces, solo como una reunión técnica. Es también un punto de encuentro entre lo que se planifica desde las políticas públicas y lo que se vive en los barrios, en las ciudades y en las localidades del departamento. Allí donde las personas mayores no son una categoría estadística, sino vecinos, madres, padres, abuelos, trabajadores jubilados, referentes comunitarios o personas que necesitan apoyos concretos para sostener su vida diaria.

La iniciativa se inscribe en el proceso de elaboración del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, una herramienta que busca recoger aportes desde el territorio. En Colonia, esa discusión tendrá una nueva escala: pasar de las propuestas surgidas en diálogo a la definición de prioridades.

En tiempos en que el envejecimiento de la población plantea desafíos sociales, sanitarios, urbanos y comunitarios, la instancia convoca a mirar el departamento desde una perspectiva que muchas veces queda relegada: la de quienes envejecen y siguen formando parte activa de la vida colectiva.