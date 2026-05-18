A tres días de iniciado el Plan Invierno del Gobierno, los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social en Colonia atienden a 35 personas en situación de calle: 24 varones y 11 mujeres, según informó el director departamental del Mides, Maxi Olaverry.

En entrevista con Carmelo Portal, Olaverry destacó que la demanda actual está cubierta en su totalidad. “Ahora tenemos 35, pero por suerte podemos dar respuesta en su totalidad. Nos preparamos para eso, 55 cupos tenemos. Así que no debería haber una sola persona en una plaza o calle pública”, afirmó.

El jerarca señaló que la coordinación con instituciones nacionales, departamentales y locales es “excelente” y remarcó que el sistema cuenta con capacidad para responder a nuevas situaciones durante los días de frío.

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En el caso de Carmelo, explicó que el funcionamiento avanza de forma gradual debido a reformas pendientes y a la organización del servicio de comida propia, que comenzará el miércoles. Mientras tanto, tres personas de Carmelo permanecen alojadas en Colonia hasta que estén dadas mejores condiciones para su traslado. “Preferimos mejorar las condiciones de allá y luego enviarlos”, indicó.

Olaverry también informó que en Carmelo se dio respuesta a una derivación judicial vinculada a una situación de violencia doméstica.

Desde el Mides se recordó que, ante una situación de calle, se debe llamar al 911 o concurrir directamente a los centros habilitados antes de las 21 horas.