La donación de alimentos busca reducir el desperdicio y fortalecer la seguridad alimentaria

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Frente a esa realidad, la donación de productos aptos para el consumo humano se consolida como una herramienta clave para evitar descartes innecesarios y contribuir a la seguridad alimentaria.

La Ley N.º 20.177, promulgada el 21 de julio de 2023 y reglamentada por el Decreto N.º 179/025, declaró de interés general la promoción de estas donaciones. El régimen alcanza a alimentos entregados en forma gratuita y prevé beneficios fiscales para los donantes, como la deducción del IVA y del IRAE, siempre que se cumplan los requisitos formales y documentales establecidos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Quedan fuera del beneficio los alimentos de uso medicinal, las bebidas sin alcohol adicionadas con cafeína o taurina y las bebidas alcohólicas.

El sistema se organiza a partir de tres actores: donantes, sujetos intermediarios y beneficiarios. Los intermediarios son organizaciones públicas o privadas que vinculan los excedentes de alimentos con personas o instituciones en situación de inseguridad alimentaria.

Para participar, deben inscribirse en el Registro Donación de Alimentos del Ministerio de Ambiente. Allí se registran los sujetos intermediarios, los convenios con donantes, las donaciones realizadas y la distribución final de los productos.

La normativa apunta a garantizar trazabilidad y control en todo el proceso, desde el origen de los alimentos hasta su destino, con el objetivo de que productos en buen estado no terminen descartados y puedan llegar a quienes los necesitan.