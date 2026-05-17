El frente frío no llegó a Uruguay con grandes titulares de tormenta. Llegó más bien como llegan las cosas que cambian el humor de una semana: primero una tarde gris, después unas gotas dispersas, más tarde esa sensación de que el aire empezó a venir de otro lado.

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Según MetSul Meteorologia, la imagen satelital GOES-19 de NOAA/NASA de la tarde del sábado 16 mostró el frente ubicado sobre el centro de Argentina y Uruguay, con nubosidad y lluvias en distintos puntos, aunque con volúmenes bajos por la escasa actividad del sistema frontal. Es decir: no fue el diluvio, fue el aviso.

La parte importante para Uruguay viene después. El sistema avanza hacia el norte y cambia el tiempo en el sur de Brasil, pero del lado uruguayo deja instalada la consecuencia más doméstica de todas: el descenso de temperatura. La lluvia podrá irse, pero el frío se queda un rato más, como visita que no pide permiso.

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Inumet prevé para este domingo 17 una tarde-noche con cielo algo nuboso y nuboso, viento del suroeste y temperatura en descenso. Para el lunes 18, el panorama aparece más limpio pero frío, con cielo claro a algo nuboso; y para el martes 19, la mañana figura con heladas agrometeorológicas en el pronóstico oficial para el área metropolitana.

En el interior, el frío tendrá sus matices. Carmelo aparece con máximas contenidas y mañanas frescas durante el comienzo de la semana, mientras que en el norte, Artigas podría tener registros bastante más bajos, con mínima prevista de 2 °C para el lunes. Montevideo, por su parte, se movería entre jornadas de 13 a 16 °C de máxima y mañanas de un dígito.

Traducido al idioma de la calle: habrá que salir con abrigo aunque el cielo abra, mirar dos veces antes de dejar ropa afuera y no confiarse con el sol de mediodía. El frente no parece traer para Uruguay un episodio de grandes lluvias, sino una de esas semanas en las que mayo se acuerda de que junio está cerca.

El frío, esta vez, no entra pateando la puerta. Entra ordenado, con viento del suroeste, baja las persianas del otoño templado y deja sobre la mesa una advertencia sencilla: la semana empieza con cara de invierno.