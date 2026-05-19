La mañana en Rosario cambió de ritmo en cuestión de minutos. En una automotora ubicada en el kilómetro 128 de la Ruta 1, en la Radial de Rosario, una vidriera rota encendió la primera alarma. Lo que en principio fue reportado como un posible hurto terminó derivando en un operativo de seguridad que involucró a la Policía, al Ejército y a personal especializado en explosivos.

Según la información policial, efectivos de la Seccional 2ª y de la Brigada de Seguridad Rural llegaron al lugar tras recibir la alerta. Al ingresar al local, constataron daños en la vidriera y observaron un objeto sospechoso colocado sobre un automóvil. Por sus características, fue tratado como un presunto artefacto explosivo improvisado.

Las primeras actuaciones, apoyadas en registros fílmicos, permitieron establecer que dos hombres que circulaban en una motocicleta rompieron el vidrio del comercio, ingresaron al local, dejaron el objeto y se retiraron del lugar.

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Ante la situación, personal del Batallón de Infantería Mecanizado IV colaboró en la instalación de un cerco perimetral de seguridad de 100 metros, con apoyo de Policía Caminera, para resguardar a las personas que se encontraban en la zona.

Más tarde, efectivos del Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas retiraron el objeto, lo desactivaron y lo trasladaron para su análisis.

La investigación continúa. La Policía trabaja para identificar y ubicar a los autores, mientras procura establecer si el episodio tiene algún vínculo con un intento de rapiña ocurrido en un local de redes de cobranza de la ciudad de Rosario.