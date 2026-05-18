Plaza Artigas fue esta mañana el punto de encuentro para conmemorar los 215 años de la Batalla de Las Piedras, una fecha central en la memoria histórica del país y en el proceso artiguista.

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La ceremonia reunió a autoridades, instituciones y vecinos, en una jornada de homenaje que volvió a colocar a la plaza como escenario de la vida pública local. Bajo los símbolos patrios y frente a la figura de Artigas, la comunidad participó de una instancia pensada para recordar uno de los hechos decisivos de 1811.

La Batalla de Las Piedras, ocurrida el 18 de mayo de aquel año, fue la primera gran victoria militar de José Gervasio Artigas y marcó un momento clave en el camino revolucionario oriental. Más de dos siglos después, su recuerdo sigue presente en los actos oficiales, en las escuelas, en las instituciones y en la tradición cívica de cada pueblo.

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La jornada también contó con la participación del Grupo de Danzas Renacer, que acompañó la ceremonia con una propuesta artística vinculada a las raíces culturales y al sentido de pertenencia.

Más allá del protocolo, el acto dejó una imagen simple y significativa: vecinos e instituciones reunidos en torno a la historia común. En Plaza Artigas, la conmemoración fue también una forma de reafirmar memoria, identidad y comunidad.