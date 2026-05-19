Un momento de tensión se vivió en la noche de ayer en el supermercado Ta-Ta de Carmelo, cuando una persona encapuchada ingresó al local con un arma, amenazó a quienes se encontraban en el lugar y exigió la entrega de dinero.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, según informó Radio Carmelo y confirmó Carmelo Portal con fuentes policiales. De acuerdo con la información recabada por este medio, el ingreso del desconocido generó temor entre funcionarios y clientes, aunque la situación duró apenas unos minutos.

El individuo permaneció poco tiempo dentro del comercio y finalmente se retiró sin llevarse dinero ni otros efectos. Tampoco se registraron personas lesionadas, según indicaron fuentes policiales.

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Tras el episodio, la Policía comenzó a trabajar en el caso junto a Fiscalía, con el objetivo de avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas.

La rápida retirada del encapuchado evitó que el episodio pasara a mayores, pero dejó inquietud entre quienes se encontraban en el supermercado y en la zona a esa hora de la noche.

Las actuaciones continúan bajo la órbita policial y fiscal.