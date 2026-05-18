Carmelo tiene una escala urbana que vuelve razonable discutir una terminal. No se trata de crear una demanda artificial, sino de ordenar una demanda existente: pasajeros que llegan, salen o combinan servicios; ómnibus que necesitan espacios de detención; usuarios que requieren refugio, información, baños, accesibilidad y seguridad; y una ciudad que debe compatibilizar movilidad, comercio, turismo y calidad de vida.

La idea aparece en un contexto en el que el inmueble sigue sin una definición de uso. El Ministerio de Turismo presentó en 2024 un llamado para la venta de los padrones 2.682 y 2.683, donde se ubica el actual Hotel Casino Carmelo, condicionado a la construcción y puesta en funcionamiento de un hotel de lujo con casino; el área total informada era de aproximadamente 10.459 metros cuadrados. Esa licitación quedó sin efecto por falta de propuestas, según informó Montevideo Portal con confirmación del entonces subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio.

Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, el planteo tiene un dato central: reutiliza suelo urbano e infraestructura existente. La Ley 18.308 es el marco general del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en Uruguay, y el propio Sistema de Información Territorial del Ministerio de Vivienda registra el Plan Local de Carmelo como instrumento en elaboración, bajo responsabilidad de la Intendencia de Colonia. En ese marco, una terminal no debe analizarse solo como edificio, sino como pieza urbana: dónde se ubica, cómo se accede, qué flujos concentra y qué impactos genera sobre barrios, centro, comercio, peatones y transporte.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El estado actual del bien refuerza la necesidad de una decisión. En una respuesta oficial a un pedido de informes, la Dirección General de Casinos indicó que el servicio de hotelería no se encuentra en funcionamiento y que las instalaciones del hotel estaban inhabilitadas y en estado de abandono desde hacía aproximadamente cinco años; también señaló que la Sala de Esparcimiento Carmelo ocupa unos 890 metros cuadrados del padrón 2.683. La Sala Carmelo figura oficialmente con dirección en avenida José E. Rodó s/n.

La ubicación debe ser leída en relación con la estructura de Carmelo. La ciudad no es una localidad menor dentro del departamento: tiene 19.915 habitantes y es la segunda ciudad de Colonia en población, según datos del Censo 2023 difundidos por el INE. También muestra una fuerte movilidad cotidiana: el mismo relevamiento indica que 53,6% de los hogares posee auto o camioneta y 53,7% ciclomotor o motocicleta, lo que confirma la presión que la movilidad motorizada ejerce sobre la ciudad.

A esa realidad local se suma una condición vial relevante: el bypass de Carmelo fue diseñado para unir las rutas 21 y 97, con tres rotondas destinadas a ordenar la circulación. El Ministerio de Transporte señaló que esa obra permitiría sacar de la ciudad el tránsito de camiones con cargas pesadas, mejorar la seguridad y cuidar el puente giratorio histórico. Ese antecedente es importante: Carmelo ya tomó decisiones de infraestructura para separar flujos, reducir conflictos y proteger áreas sensibles. Una terminal debe seguir esa lógica, no contradecirla.

Una terminal eficiente

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La experiencia internacional muestra que una terminal eficiente no se mide por la monumentalidad de su arquitectura, sino por su funcionamiento. Un centro de transporte debe reunir rutas, permitir transferencias simples, ofrecer áreas de espera cómodas, información clara, refugio, asientos, servicios y circulación directa y segura para peatones y ómnibus. Manuales técnicos de transporte señalan que el acceso peatonal y la circulación dentro de un centro de tránsito deben ser directos, seguros y convenientes, y que los recorridos innecesarios de los ómnibus deben minimizarse para evitar costos e ineficiencias.

El Banco Mundial sostiene que el transporte público resulta más atractivo y eficiente cuando funciona como un sistema integrado, con coordinación entre modos, rutas y elementos físicos de operación. También advierte que el tiempo de caminata y las transferencias mal resueltas pesan negativamente en la percepción del usuario. NACTO, referencia internacional en diseño de calles y transporte, recomienda accesos seguros, información de rutas y horarios, condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida e iluminación adecuada en paradas y refugios.

Ese enfoque permite separar lo esencial de lo accesorio. Lo esencial para una primera etapa sería una terminal operativa: dársenas, circulación interna, sala de espera, baños, boleterías o puntos de atención, información visible, seguridad, iluminación, accesibilidad universal y conexión con taxis, remises, bicicletas y transporte local. Lo accesorio, aunque deseable, puede incorporarse por etapas: locales comerciales, cafetería, oficinas, espacios de gestión turística, salas de reuniones o servicios públicos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un espacio para todos

La existencia de pisos superiores no invalida la propuesta; al contrario, puede mejorar su sustentabilidad económica. Las antiguas habitaciones podrían reconvertirse en oficinas, espacios de cowork, dependencias vinculadas al turismo o incluso en un petit hotel, si los estudios técnicos lo permiten. La clave es no subordinar la terminal a un proyecto inmobiliario de mayor escala, sino utilizar esos usos complementarios para ayudar a sostener el edificio y darle actividad permanente.

La reconversión también tiene una ventaja sobre otras alternativas: puede ser gradual. No exige esperar una inversión de gran porte ni apostar todo a un único modelo de negocio. Una terminal puede comenzar a funcionar con servicios básicos y crecer en etapas, siempre que exista un proyecto ejecutivo serio, estudios de tránsito, evaluación edilicia, plan de accesibilidad, análisis de costos y acuerdos con empresas de transporte, Intendencia, Municipio y organismos nacionales.

El riesgo principal sería improvisar. Una terminal mal diseñada puede trasladar problemas de tránsito de un punto a otro, generar conflictos con vecinos o afectar áreas de valor paisajístico y turístico. Por eso el preproyecto debería incluir conteo de frecuencias, horarios pico, radios de giro, capacidad de dársenas, ingreso y egreso de unidades, circulación peatonal, estacionamiento breve, conexión con barrios y efectos sobre el centro comercial.

El hotel se reinventa en Terminal

La oportunidad, sin embargo, es concreta. Carmelo necesita una solución de transporte que funcione desde el primer día, no una promesa abstracta. El ex Hotel Casino ofrece escala, localización urbana, valor simbólico y una necesidad evidente de reconversión. En términos de ordenamiento territorial, la pregunta no es solo qué hacer con un edificio vacío, sino qué función pública puede cumplir para mejorar la ciudad.

Si el análisis técnico confirma la factibilidad, transformar el ex Hotel Casino Carmelo en terminal de ómnibus podría ordenar flujos, mejorar la experiencia del usuario, reducir tensiones en el centro, recuperar un bien deteriorado y generar actividad económica asociada. No sería una obra faraónica. Sería, ante todo, una respuesta urbana a una necesidad que Carmelo viene postergando: contar con una terminal acorde a su escala, su movimiento y su proyección regional.

Fachada:

Parte trasera:

Depósito – Encomiendas:

(*) Fotografías del cambio ilustrativas generadas con IA.