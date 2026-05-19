«El Ministerio de Ambiente abre convocatoria para integrar un nuevo espacio participativo: la comisión de cuenca del río San José.»

– 19 de mayo de 2026 (Página web del Ministerio de Ambiente)

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En materia ambiental, diez años son mucho más que un período administrativo. Son sequías, inundaciones, cambios productivos, expansión urbana, presión sobre los cursos de agua y nuevas demandas sociales. También son el tiempo suficiente para medir qué ocurre con los anuncios públicos cuando pasan de la conferencia, la reunión institucional o el comunicado oficial a la vida real del territorio.

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El caso de Carmelo, planteado en 2015 en torno al arroyo de las Vacas, permite mirar con perspectiva. Entonces se habló de conformar una comisión de cuenca, integrar organismos nacionales, gobierno departamental, municipio, sociedad civil y actores vinculados al ambiente. La preocupación era concreta: calidad del agua, usos recreativos, actividad humana, producción, embarcaciones y necesidad de monitoreo permanente.

Más de una década después, la pregunta no es únicamente qué pasó con aquel anuncio, sino qué revela esa discontinuidad sobre la forma en que el Estado gestiona el ambiente. Muchas veces, las políticas públicas nacen con diagnóstico, respaldo normativo y voluntad institucional, pero quedan debilitadas por falta de seguimiento, presupuesto, coordinación o prioridad política.

La nueva convocatoria para la cuenca del río San José vuelve a poner sobre la mesa una herramienta valiosa. Las comisiones de cuenca pueden ser espacios de participación real, donde el conocimiento técnico dialogue con la experiencia de productores, vecinos, instituciones y usuarios del agua. Pero para que funcionen no alcanza con crearlas: deben reunirse, producir información, generar acuerdos, monitorear problemas y dejar trazabilidad de sus decisiones.

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El problema de fondo es la memoria institucional. Cada gobierno suele abrir su propia agenda, con nuevos énfasis y territorios prioritarios. Eso es parte natural de la política. Pero en ambiente, donde los procesos son largos y los daños pueden acumularse en silencio, empezar de cero cada pocos años tiene costos altos.

Una comisión de cuenca no debería ser un gesto administrativo, sino una política de Estado. El territorio no necesita solo anuncios: necesita continuidad, evaluación y presencia. Porque el agua, a diferencia de los calendarios políticos, no espera.