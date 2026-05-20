En el tránsito, muchas veces, todo empieza antes del golpe de bocina, antes del cruce apurado, antes de la maniobra mal calculada. Empieza en algo más simple y más difícil: ver al otro. A quien va en moto, a quien cruza caminando, a quien pedalea, a quien se mueve en patineta o circula con menos protección en una calle compartida.

Ese será el eje de las actividades que la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y Rotary Club Colonia desarrollarán en el marco de Mayo Amarillo 2026 en Colonia del Sacramento. La campaña tendrá como lema “En el tránsito, ver al otro es salvar vidas” y buscará promover una cultura vial basada en la atención, la empatía y la responsabilidad compartida.

La propuesta no se limitará a una charla ni a una consigna. Tendrá presencia en espacios educativos, en la vía pública y en ámbitos juveniles. Allí aparece uno de los componentes centrales de esta edición: la participación de adolescentes de Interact Club Colonia, la rama juvenil de Rotary integrada por jóvenes de entre 12 y 18 años.

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La agenda comenzará el jueves 21 de mayo, a las 19.30, en la Casa de la Amistad Rotaria, ubicada en Santa Rita N.º 74. Allí, la Dirección de Tránsito y Transporte brindará una charla de concientización vial dirigida a adolescentes de Interact, que participan activamente en centros de estudio de la ciudad.

El segundo momento será el sábado 23 de mayo, cuando los jóvenes de Interact realizarán una intervención urbana en semáforos de Colonia del Sacramento. La acción tomará como eje la consigna “Ver al otro” y buscará llevar el mensaje de Mayo Amarillo al lugar donde la convivencia vial ocurre todos los días: la calle.

Durante esa jornada se entregarán chalecos reflectivos a conductores de motos, donados por el Banco de Seguros del Estado. La entrega apunta a reforzar un aspecto concreto de la prevención: la visibilidad. En una ciudad donde conviven autos, motos, bicicletas, peatones y nuevos modos de movilidad, hacerse visible también forma parte del cuidado.

La tercera actividad será el miércoles 27 de mayo, a las 14.00, en el Polo Educativo Tecnológico de Colonia del Sacramento, ubicado en Andrés Rebufat 1880 esquina Domingo Maddalena. Allí se realizará un taller de educación vial dirigido a estudiantes de Primer Año de Educación Media Superior del Liceo N.º 2 de Colonia y a alumnos del propio Polo Educativo Tecnológico.

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El taller estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte y permitirá ampliar el alcance de los programas de educación vial impulsados por la Intendencia. También se invitará a los jóvenes a sumarse a la experiencia vinculada a “Mi primera licencia de conducir”, una instancia orientada a acercar formación, responsabilidad y conocimiento normativo a quienes comienzan a vincularse con la conducción.

La campaña articula tres dimensiones: educación, sensibilización y presencia comunitaria. La educación aparece en las charlas y talleres; la sensibilización, en la intervención urbana; y la presencia comunitaria, en el trabajo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones sociales, centros educativos y jóvenes.

Desde Rotary Club Colonia se destacó la importancia de generar acciones conjuntas entre instituciones y adolescentes comprometidos con su comunidad. En ese marco, la participación de Interact reafirma el valor del servicio, el liderazgo juvenil y la responsabilidad ciudadana como parte de una política de prevención que no depende solo de controles o normas, sino también de hábitos cotidianos.

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Las actividades son organizadas por la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, el Polo Educativo Tecnológico Colonia del Sacramento, el Liceo N.º 2 de Colonia, Rotary Club Colonia e Interact Club Colonia, con el apoyo del Banco de Seguros del Estado.