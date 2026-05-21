El Banco República inauguró el martes 19 de mayo su nueva sede en Juan Lacaze, en un acto del que participaron autoridades nacionales, departamentales y locales.

El edificio fue construido en un predio propiedad del BROU y demandó una inversión aproximada de 52 millones de pesos uruguayos. Según informó el presidente de la institución, Cr. Álvaro García, la obra fue proyectada con criterios de accesibilidad, seguridad y mejores condiciones de atención para usuarios y funcionarios.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La gerente de la sucursal, Ernestina Olasse, indicó que la nueva dependencia cuenta con cuatro cajeros automáticos ubicados en el lobby, disponibles durante las 24 horas. Los equipos permiten realizar extracciones, depósitos y otros trámites bancarios, e incorporan herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La sede también dispone de un acceso especial para vehículos blindados, destinado a mejorar la seguridad en el traslado de valores. De acuerdo con lo informado durante la inauguración, este sistema permite que la operativa se realice sin exposición directa en la vía pública.

Como parte de las medidas de seguridad en el entorno, el Ministerio del Interior instaló dos cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del edificio.

Con la apertura de la nueva sede, el BROU trasladó su funcionamiento a un edificio construido específicamente para la operativa bancaria en Juan Lacaze. La institución destacó que las nuevas instalaciones buscan adecuar la atención al público y las condiciones de trabajo a los requerimientos actuales del servicio.