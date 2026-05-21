La Intendencia de Colonia instalará nuevos semáforos en cinco intersecciones de Colonia del Sacramento, en el marco de la Licitación Abreviada N° 21/2026. El llamado también incluye la gestión de esos dispositivos y de otros dos semáforos ya existentes en la ciudad.

La medida apunta a ordenar el tránsito en puntos considerados de alta circulación vehicular, donde la comuna venía realizando relevamientos mediante cámaras instaladas para medir el flujo y la dirección de vehículos y peatones.

Los nuevos equipos serán colocados en la rambla y Zorrilla de San Martín, en la zona de la Plaza del Reloj; avenida Artigas y Coronel Arroyo; General Flores y Alberto Méndez; la intersección de Aparicio Saravia, Baltasar Brum y José Pedro Varela; y el ingreso desde ruta 21 sobre la rotonda de la ex Coca Cola.

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El llamado actual amplía la cantidad de cruces previstos inicialmente. En setiembre de 2025 se había impulsado una licitación para instalar semáforos en hasta tres intersecciones, pero ese proceso quedó desierto, según informó RO Contenidos.

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Desde la administración departamental se considera que la semaforización de estos puntos permitirá mejorar la circulación en zonas donde confluyen varias avenidas, accesos y tramos de intenso movimiento urbano. La iniciativa se enmarca en las acciones de ordenamiento vial que la comuna viene desarrollando en la capital departamental.

La licitación comprenderá no solo la instalación de los nuevos semáforos, sino también su posterior gestión, junto con la de dos equipos ya instalados. De esta forma, la Intendencia busca avanzar hacia un sistema coordinado de control del tránsito en sectores estratégicos de Colonia del Sacramento.