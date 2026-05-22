La Asociación Turística del Departamento de Colonia realizó una visita institucional al complejo industrial de Montes del Plata, en una instancia orientada a conocer de cerca el funcionamiento de una empresa considerada estratégica para el desarrollo departamental.

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Durante el recorrido, integrantes de la ATDC observaron distintas etapas del proceso industrial de la planta y visitaron el muelle por el que ingresan barcazas cargadas con madera y desde donde parten barcos con celulosa hacia sus destinos finales.

La actividad permitió analizar el vínculo entre la industria y el turismo desde una perspectiva territorial. Según la información difundida, Montes del Plata genera más de 650 puestos de trabajo directos y más de 3.000 empleos en su cadena de valor. Ese movimiento también alcanza a sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios, especialmente durante períodos de alta demanda asociados a los mantenimientos del complejo.

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La cooperación entre la ATDC y la empresa incluye acciones de promoción del destino y participación conjunta en eventos departamentales, entre ellos la Mesa del Té en Conchillas y otras propuestas desarrolladas en distintas zonas de Colonia.

El valor de estas visitas está en reconocer que el turismo no funciona aislado. Su desarrollo depende también de la capacidad del territorio para articular producción, servicios, empleo e identidad local. El desafío será sostener esa coordinación en el tiempo, para que las oportunidades generadas por la actividad industrial puedan traducirse en mayor movimiento económico para emprendimientos y prestadores turísticos del departamento.