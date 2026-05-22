Un hombre de 66 años murió en la madrugada de este viernes durante un incendio en Playa Britópolis, en el departamento de Colonia.

Según informó el Semanario de Helvecia, el fuego se produjo en una habitación tipo contenedor que era utilizada como dormitorio. El espacio estaba ubicado junto a la vivienda principal del predio. Allí se encontraba la víctima, identificada por sus iniciales, J.J.M.P., quien era el único ocupante del lugar al momento del incendio.

En la escena trabajó personal de Bomberos de Nueva Helvecia, que realizó las tareas de extinción, enfriamiento y remoción. También se hizo presente el jefe de Policía de Colonia, en el marco de las actuaciones correspondientes tras un hecho con resultado fatal.

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Por el momento, el origen del incendio no fue establecido. Bomberos indicó al medio helvético que continúa trabajando para determinar qué provocó el fuego. Esa precisión es relevante: las recomendaciones posteriores sobre estufas, calefacción y conexiones eléctricas no implican una causa confirmada, sino una advertencia preventiva ante riesgos frecuentes en espacios cerrados, especialmente durante las horas de descanso.

La muerte en una vivienda contenedor vuelve a poner sobre la mesa un aspecto sensible de la seguridad doméstica: la convivencia cotidiana con estufas, adaptadores, alargues y conexiones múltiples. Elementos que suelen formar parte de la rutina pueden transformarse en factores de riesgo cuando se usan sin control, con instalaciones sobrecargadas o en ambientes destinados a dormir.

Bomberos recomendó extremar precauciones con estufas dentro de dormitorios, evitar la sobrecarga de líneas eléctricas y no utilizar de forma inadecuada adaptadores o conexiones múltiples.

En Playa Britópolis, la madrugada dejó una escena de conmoción y una investigación abierta. También dejó una advertencia concreta: en los incendios domésticos, muchas veces la prevención empieza antes de que haya humo, cuando todavía todo parece estar bajo control.