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La Dirección Jurídica de la Intendencia de Colonia informó que el mantenimiento y la gestión de la escollera de Playa Seré no corresponden al Municipio de Carmelo, sino a la Dirección Nacional de Hidrografía, organismo dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El informe fue elaborado ante una consulta de la Comisión de Turismo de la Junta Departamental de Colonia, que pidió precisar qué organismo público tiene competencia sobre la limpieza y el mantenimiento de ese espacio.

Según la Dirección Jurídica, a cargo de Enrique Erramouspe, la escollera constituye una obra portuaria y forma parte del dominio público nacional. Por ese motivo, su administración no corresponde al gobierno municipal, sino al organismo nacional competente en materia portuaria e hidráulica.

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El dictamen establece una diferencia entre apoyo operativo y responsabilidad administrativa. El Municipio de Carmelo puede colaborar con tareas de limpieza o asistencia puntual, pero esa participación no implica que tenga a su cargo la gestión, conservación o mantenimiento de la infraestructura.

Desde una perspectiva de gobernanza, el caso muestra la necesidad de delimitar competencias entre los distintos niveles del Estado. En este tipo de espacios intervienen organismos departamentales, municipales y nacionales, pero cada uno tiene atribuciones definidas por el marco jurídico.

Durante la sesión realizada ayer, el expediente fue recibido por el Municipio de Carmelo y se dio lectura al informe. A partir de ese pronunciamiento, quedó establecido que el Municipio no tiene responsabilidad administrativa ni de gestión sobre la escollera de Playa Seré.

La resolución también ordena el alcance institucional de futuras actuaciones. Las eventuales tareas de mantenimiento estructural o gestión del espacio deberán canalizarse ante la Dirección Nacional de Hidrografía, mientras que las intervenciones municipales quedarían limitadas a acciones de apoyo, siempre que no sustituyan la competencia del organismo nacional.