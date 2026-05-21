El jueves 30 de abril, Carmelo incorporó formalmente un nuevo espacio institucional destinado a una de las áreas más sensibles de la política pública: la atención de situaciones de violencia doméstica y de género. La reinauguración de la Comisaría Especializada fue presentada como un paso relevante para fortalecer la protección, la denuncia y el acceso a la justicia en el departamento de Colonia.

Pero, pocos días después, el debate no se centró en la necesidad del servicio, sino en las condiciones concretas en las que ese servicio recibe a las personas que llegan hasta allí.

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En el Municipio de Carmelo surgieron planteos sobre la ubicación del ingreso y la visibilidad que tiene el local. La preocupación apunta a un aspecto clave en este tipo de dispositivos: la reserva y la protección de quienes concurren a denunciar o pedir orientación en situaciones de violencia.

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La concejal nacionalista Guadalupe Arcardini sostuvo que el lugar no sería el más adecuado y planteó que las autoridades deberían evaluar alternativas. Según argumentó, la exposición pública del ingreso puede afectar a personas que ya llegan en un contexto de vulnerabilidad, muchas veces atravesadas por miedo, presión familiar, dependencia económica o riesgo de represalias.

El planteo abre una discusión de fondo. En una dependencia policial especializada en violencia doméstica y de género, la accesibilidad no se mide únicamente por la existencia de una oficina abierta. También importa cómo se llega, quién puede ver a quien ingresa, qué barreras físicas existen y si el entorno favorece una atención segura y reservada.

En la sesión municipal se mencionó que la oficina cuenta con dos escalones altos en su ingreso, lo que dificultaría el acceso de personas mayores o con movilidad reducida.

No se trata solo de una dificultad edilicia menor, sino de una condición que puede condicionar el uso real del servicio. Una oficina pensada para acompañar a personas en situación de violencia debe poder ser utilizada sin obstáculos por cualquier ciudadano, especialmente por quienes se encuentran en una situación de fragilidad.

La discusión municipal dejó planteada una tensión habitual en las políticas públicas: la distancia entre la decisión institucional y la experiencia concreta de los usuarios. La instalación o reinauguración de un servicio puede representar un avance, pero su funcionamiento efectivo depende también de detalles materiales: la puerta de entrada, la privacidad del acceso, la circulación, la señalización y la posibilidad de ingresar sin quedar expuesto.

En este caso, las observaciones no cuestionan la existencia de la Comisaría Especializada ni su importancia para Carmelo. Por el contrario, parten del reconocimiento de que se trata de un recurso necesario. El punto planteado es si el lugar y las condiciones actuales permiten cumplir plenamente con el objetivo para el que fue creada: recibir, proteger y orientar a personas que atraviesan situaciones de violencia.

Finalmente, el Municipio resolvió por unanimidad trasladar la inquietud al Ministerio del Interior. La decisión busca que las autoridades competentes evalúen las condiciones del local y, eventualmente, consideren ajustes en el ingreso, la accesibilidad o la ubicación del servicio.

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El debate deja una conclusión institucional relevante: en materia de violencia doméstica y de género, la respuesta del Estado no termina en abrir una oficina. También debe garantizar que esa puerta pueda cruzarse con seguridad, reserva y dignidad.