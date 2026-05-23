El Municipio de Carmelo incorporará una nueva camioneta doble cabina Foton Tunland V7, adquirida mediante licitación pública a la firma Homero de León, por un valor de U$S 29.790.

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La compra se inscribe en las necesidades operativas del gobierno local, que requiere vehículos para traslados, recorridas, apoyo logístico y distintas tareas vinculadas al funcionamiento diario de los servicios municipales. En una ciudad con áreas urbanas, suburbanas y rurales, la disponibilidad de una camioneta doble cabina permite atender desplazamientos de personal, materiales y equipos en diferentes puntos del territorio.

La adquisición fue realizada a través de un procedimiento de licitación pública, mecanismo que establece condiciones previas para la presentación de ofertas y permite definir los requisitos técnicos, comerciales y de servicio que deben cumplir los oferentes.

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Además de la entrega del vehículo, el pliego incluyó una condición vinculada al mantenimiento programado. Los oferentes debían establecer en sus propuestas la obligación de realizar todos los servicios previstos por los manuales y la garantía del fabricante, sin costo adicional para la Intendencia. Esa cobertura incluye materiales y mano de obra hasta los 100.000 kilómetros, y los trabajos deberán efectuarse en un taller oficial de la empresa en el departamento de Colonia.

El dato resulta relevante para evaluar la compra más allá del precio inicial, ya que incorpora una previsión sobre los costos de uso durante una parte importante de la vida operativa del vehículo. En las flotas públicas, el mantenimiento incide directamente en la disponibilidad de las unidades y en los gastos posteriores a la adquisición.