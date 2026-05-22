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El Municipio de Carmelo trabaja en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión urbana, con un enfoque inicial puesto en tres áreas concretas: el recorrido del recolector, la ubicación y seguimiento de contenedores, y el estado del arbolado público.

Según explicó el alcalde Luis Pablo Parodi, el proceso ya cuenta con reuniones avanzadas y con una empresa seleccionada, que viene trabajando con la Intendencia de Colonia. Carmelo sería parte de una experiencia piloto dentro del departamento, orientada a digitalizar información que hoy se recibe de manera dispersa, muchas veces por llamados, mensajes o reclamos directos a funcionarios municipales.

La propuesta no apunta, al menos en esta etapa, a una automatización total del servicio, sino a ordenar mejor la información disponible. En el caso de la recolección, la idea es que el recorrido del camión pueda visualizarse mediante una aplicación. De esa forma, los vecinos podrían saber si el recolector ya pasó por determinada zona, si viene demorado o cuál es el trayecto previsto.

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Ese cambio puede tener un impacto directo en la comunicación entre la población y el Municipio. Hoy, explicó Parodi, muchas consultas se generan porque el vecino no sabe si el servicio se retrasó o si efectivamente hubo un problema en el recorrido. Con una aplicación, parte de esa información estaría disponible en tiempo real o de forma actualizada, lo que podría reducir reclamos innecesarios y permitir que los equipos municipales distingan mejor entre una demora normal y una situación que requiere intervención.

Otro eje será la georreferenciación de los contenedores. La intención es que cada contenedor esté identificado en un mapa, con su ubicación precisa. Esa información permitiría conocer mejor la distribución en la ciudad, detectar zonas con falta de cobertura y planificar eventuales cambios con datos más claros.

La capacidad de respuesta del Municipio a datos generados por IA

El punto central, sin embargo, está en cómo se ensamblará la herramienta digital con el trabajo cotidiano. Parodi marcó una diferencia entre lo que la tecnología podría ofrecer y lo que el Municipio está en condiciones de responder. Señaló que una propuesta más avanzada, por ejemplo con sensores que indiquen si un contenedor está lleno, podría generar un problema si luego no hay personal disponible para atender esa alerta en el momento.

Ese razonamiento define el alcance del proyecto. La inteligencia artificial no se incorporaría como una solución aislada, sino como una herramienta ajustada a la realidad operativa local. En otras palabras, no se trata solo de saber más rápido qué está ocurriendo, sino de que esa información pueda traducirse en una acción posible.

La aplicación también serviría para canalizar pedidos vinculados a residuos, basurales en formación, poda o retiro de chatarra. En lugar de recibir solicitudes por múltiples vías, los funcionarios podrían cargar o derivar esos reclamos en un sistema que procese la información y la ordene para su atención. Esto permitiría mejorar la trazabilidad de cada pedido: dónde se originó, qué tipo de intervención requiere y en qué estado se encuentra.

En materia de arbolado, el desafío será mayor porque exige un trabajo previo de relevamiento. Parodi señaló que habrá que identificar árbol por árbol, registrar su estado, si está seco, si presenta daños, si afecta veredas o si requiere seguimiento. Una vez digitalizada esa información, el Municipio podría contar con una base más completa sobre especies, ubicación y evolución del arbolado urbano.

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Ese registro permitiría pasar de una gestión reactiva a una planificación más ordenada. No solo atender casos puntuales, sino observar cuadras con faltantes, zonas con ejemplares deteriorados o espacios públicos que requieren intervención. También abriría la posibilidad de construir una “historia” de cada árbol, con datos sobre mantenimiento, sustituciones o problemas detectados.

El beneficio principal de este proceso está en la organización. La inteligencia artificial, aplicada en este contexto, funcionaría como una herramienta para procesar datos, ordenar demandas y ayudar a tomar decisiones. Pero su eficacia dependerá de la calidad de la información cargada, de la actualización permanente y de la capacidad municipal para responder a lo que el sistema indique.

Allí aparece el principal desafío: evitar que la tecnología genere expectativas superiores a la capacidad real del servicio. Si una aplicación permite reportar problemas, pero las respuestas no llegan en tiempos razonables, la herramienta puede transformarse en una nueva fuente de frustración. Por eso, el planteo de Parodi apunta a avanzar por etapas y de acuerdo con los recursos disponibles.

El proyecto, entonces, no se presenta como un salto tecnológico abstracto, sino como una adaptación gradual de la gestión municipal. La teoría ofrece mapas, datos, alertas y procesamiento de información. La práctica exige funcionarios, recorridos, horarios, combustible, maquinaria y decisiones cotidianas.

En esa unión entre lo digital y lo operativo estará la clave. La aplicación podrá mejorar la comunicación, ordenar reclamos y dar más información para planificar, pero su valor dependerá de que se integre al funcionamiento real del Municipio. Según lo planteado por el alcalde, Carmelo busca avanzar en ese camino con una premisa clara: incorporar inteligencia artificial, pero sin desconectarla de la capacidad concreta de respuesta en la calle.