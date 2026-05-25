La Intendencia de Colonia realizará una jornada gratuita de capacitación para manipuladores de alimentos en la ciudad de Conchillas, dirigida a personas que trabajan como dependientes en establecimientos vinculados al rubro alimentario.

La actividad será llevada adelante por el Departamento de Higiene y Limpieza, a través de la Dirección de Bromatología, en el marco del programa departamental de “Capacitación para Manipuladores de Alimentos”.

Según informó la comuna, la instancia se desarrollará el jueves 4 de junio de 2026, de 13:30 a 18:00 horas, en Casa Evans, ubicada en la intersección de David Evans y 24 de Octubre.

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La capacitación está destinada a quienes cumplen funciones en comercios, locales o emprendimientos relacionados con la elaboración, venta o manipulación de alimentos.

Desde la Intendencia se indicó que la participación será gratuita y que no se realizarán inscripciones previas. Como requisito indispensable, los asistentes deberán concurrir con fotocopia del documento de identidad.

Por más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección de Bromatología, ubicada en el tercer piso del Palacio Municipal, o comunicarse al teléfono 4522 7000, interno 239.