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Por Miguel Guaraglia

Detrás del escenario del Teatro de Verano se observa una acumulación de materiales que generó preocupación entre vecinos por su apariencia de basural. Sin embargo, desde el Municipio de Carmelo indicaron que no se trata de un vertedero irregular, sino de un relleno programado para recuperar y ampliar un espacio público.

El alcalde Luis Pablo Parodi explicó que el Municipio mantuvo instancias de trabajo con autoridades ambientales para definir qué hacer con determinados materiales reciclables, principalmente cartón, mientras se aguarda la implementación del Plan Vale.

“Estuvimos con Dinama, vino Medio Ambiente, estuvimos viendo lugares, hasta que esté el Plan Vale, qué hacemos con lo reciclable, que es más que nada cartón”, señaló Parodi.

Según el alcalde, la recomendación recibida fue utilizar esos materiales para rellenar determinados espacios. En ese marco, indicó que en el predio ubicado detrás del Teatro de Verano se está depositando cartón, ramas y otros restos similares, con un procedimiento diario de cobertura con tierra.

“Lo que se está haciendo ahí es un relleno del espacio con cartón, rama, con eso, y todos los días se tapa. Finalizado el día, esa basura se echa ahí y se tapa con tierra”, explicó.

Parodi sostuvo que el trabajo se realiza diariamente y que el objetivo es ganar terreno en ese sector. De acuerdo con lo informado por el Municipio, el espacio podría ser destinado más adelante a actividades deportivas.

“Se va ganando el espacio ahí para agrandarlo. Hay unos proyectos para hacer unas actividades deportivas”, agregó el alcalde.

El punto central de la explicación oficial es que el Municipio asegura que el procedimiento fue autorizado por autoridades de Medio Ambiente. Esa afirmación busca diferenciar la situación de un basural espontáneo o sin control, aunque visualmente el acopio pueda generar esa percepción en quienes circulan por la zona.

Hasta el momento, la información disponible surge de la versión brindada por el alcalde. No se informó públicamente el detalle técnico del permiso, los plazos previstos para completar el relleno ni las características finales del proyecto que se desarrollaría en el lugar.