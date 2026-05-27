Paysandú, Uruguay. 25 de mayo de 2026. Montes del Plata, junto a UTU, la

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), el Municipio de Piedras Coloradas

y la Intendencia de Paysandú, impulsó el sábado 23 de mayo el III Encuentro del

Mundo Fungi en Orgoroso, una actividad abierta a la comunidad que combinó

conocimiento, gastronomía, propuestas recreativas y valorización del hongo de

Eucalyptus.

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La jornada se desarrolló en el marco de la Ruta del Hongo, un programa que

busca fortalecer la recolección, preparación y comercialización de este recurso

natural en comunidades forestales de Paysandú y Río Negro. En Orgoroso,

además, se dio el primer impulso al desarrollo comercial de este hongo en el

país.

El encuentro comenzó con un micosendero en un predio forestal de Montes del

Plata, donde los más de 90 participantes recorrieron el bosque junto a guías

especializados para identificar y conocer más sobre distintas especies de hongos

y flora nativa. Luego, las actividades continuaron en el Complejo Deportivo de

Orgoroso, con un concurso de recetas elaborado por instituciones educativas de

la zona, que presentaron preparaciones a base de hongo de Eucalyptus.

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La propuesta incluyó además una instancia de cocina en vivo y degustación a

cargo del chef Ian Escobar, vicecampeón del World Paella Day 2025 y primer

campeón nacional de paella de Uruguay. Durante la jornada también hubo plaza

de comidas, actividades recreativas para niños y familias, espectáculos de baile,

tango, sorteo de premios y música en vivo.

Durante la actividad, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó el

proceso de articulación entre la comunidad, las instituciones educativas, el

gobierno departamental y Montes del Plata para agregar valor a un recurso

natural presente en la zona. «En Orgoroso y en Piedras Coloradas había un

montón de gente que hacía un peso de diferencia a partir de la recolección del

hongo. Cuando esto empezó, las mujeres que salían a recolectar eran a las que

menos dinero les entraba en ese proceso. A esa fuerza de recolección de estos

vecinos se le empezó a agregar valor sumando a la UTU, a la UTEC, a la

empresa —Montes del Plata—, y se fue formando este círculo virtuoso en donde

todos ponían algo, pero lo que salía era mucho más grande que la suma de lo

que cada uno puso”, expresó.