En el marco de Mayo Amarillo, Movimiento Abeja comienza una nueva campaña de difusión orientada a promover el respeto por las cebras y fortalecer la convivencia vial en la ciudad.

La campaña parte de un mensaje simple, directo y fácil de recordar: “En las cebras hasta los payasos frenan, ́.”

Con el objetivo de lograr un mayor impacto y llegar a públicos diversos, se decidió recurrir a la figura del payaso como recurso visual y comunicacional. La propuesta busca llamar la atención desde un lenguaje cercano, creativo y accesible, sin perder de vista la seriedad del mensaje: frenar en las cebras salva vidas y es una responsabilidad de todos.

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Durante los próximos días se difundirá una serie de piezas gráficas y videos que apuntan a sensibilizar a conductores, peatones y a la comunidad en general sobre la importancia de respetar los cruces peatonales.

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Esta iniciativa es impulsada por Movimiento Abeja, con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud —INJU—, a través del fondo Jóvenes a Todo Cambio.

Desde Movimiento Abeja señalaron que así, reafirman el compromiso con la educación vial, la participación ciudadana y la construcción de espacios públicos más seguros, respetuosos y humanos.