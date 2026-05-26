Colonia del Sacramento recibió el lunes 25 de mayo una delegación de 170 turistas procedentes de Caxias do Sul, Brasil, en el marco de las acciones de promoción que la Intendencia de Colonia lleva adelante en el mercado brasileño.

El grupo fue recibido en el Mercado Artesanal por el director de Turismo de la Intendencia, Martín Álvarez. Tras recorrer el espacio ferial, los visitantes realizaron una visita por el Barrio Sur, declarado Patrimonio Mundial, conocieron la Plaza de Toros del Real de San Carlos y finalizaron la jornada con una cena en el restaurante Mercosur, antes de emprender el regreso a Brasil.

La llegada de esta delegación se inscribe en una estrategia de posicionamiento de Colonia como destino turístico en el sur de Brasil, especialmente en Rio Grande do Sul, y también en San Pablo. Según la información oficial, la Dirección de Turismo trabaja de forma regular en acciones de promoción orientadas a captar visitantes de esos mercados.

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Uno de los ejes de ese trabajo es el vínculo con Caxias do Sul. La Intendencia señaló que existe una agenda conjunta con el secretario de Turismo de esa ciudad, Felipe Gremelmaier, en el marco de un hermanamiento de destinos que busca generar acciones de beneficio para el sector turístico local.

La visita también permite observar la importancia de los circuitos regionales para Colonia. En una misma jornada, la delegación recorrió puntos vinculados al patrimonio histórico, la oferta cultural, la producción artesanal, la gastronomía y el Real de San Carlos, lo que muestra una propuesta turística que combina distintos atractivos de la ciudad.

Desde la perspectiva institucional, el arribo de turistas brasileños refuerza la promoción de la marca turística “Colonia Encuentro Mágico”, utilizada por la Intendencia para posicionar al departamento en mercados externos. No se informaron detalles sobre nuevas visitas programadas ni estimaciones de impacto económico directo de esta actividad.