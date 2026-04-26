El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes para varias zonas del sur y este del país, pero la nómina oficial de localidades afectadas no incluye a Carmelo, Nueva Palmira ni Conchillas, en el oeste del departamento de Colonia. La omisión resulta relevante para la zona, donde este mediodía el cielo se presenta visualmente amenazante, aunque esa condición no equivale por sí sola a una advertencia meteorológica vigente.

Según el aviso difundido por Inumet, el fenómeno comenzará este domingo 26 de abril a las 15.00 y será actualizado el lunes 27 de abril a las 6.00. La probabilidad indicada por el organismo es superior al 75%. La advertencia responde al aumento del gradiente de presión, que generará vientos sostenidos del suroeste de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

El informe también señala el ingreso de una masa de aire frío, que provocará un marcado descenso de las temperaturas. En los departamentos costeros del Río de la Plata y del océano Atlántico, Inumet prevé intenso oleaje, fuerte marejada y una subida anormal del nivel del agua.

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El oeste de Colonia, fuera del listado oficial

En el departamento de Colonia, las localidades incluidas en la advertencia son Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, El Semillero, Estanzuela, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras. No aparecen Carmelo, Nueva Palmira ni Conchillas.

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Esa diferencia debe ser leída con cautela: que una zona no figure en la advertencia no significa que no pueda registrar ráfagas, nubosidad, descenso de temperatura o condiciones inestables. Significa, estrictamente, que Inumet no la incluyó dentro del área principal de riesgo amarillo por vientos fuertes y persistentes en este aviso.

La situación será monitoreada por el organismo, que informó que comunicará eventuales cambios. Para la población local, la recomendación es seguir las actualizaciones oficiales, especialmente durante la tarde y la noche de este domingo, cuando está previsto el comienzo del fenómeno en las zonas alcanzadas por la advertencia.