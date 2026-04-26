El alcalde Luis Pablo Parodi informó que las obras de bacheo en calle Mortalena registraron demoras debido a trabajos previos realizados por OSE en la zona.

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De acuerdo con lo señalado por el alcalde, la Intendencia de Colonia tiene previsto comenzar este lunes la colocación de la carpeta asfáltica, una vez finalizadas las intervenciones que condicionaban el avance de los trabajos.

Parodi también indicó que está previsto avanzar en tareas de limpieza de desagües y cunetas desde calle Treinta y Tres, esquina Irastorza, hasta Playa Vieja.

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Las obras forman parte de las tareas de mantenimiento vial y acondicionamiento urbano previstas para esa zona de la ciudad.