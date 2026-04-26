Durante años se ha repetido que Carmelo vivió, en buena medida, de espaldas al río. La frase, más que una sentencia, puede ser leída como una oportunidad. Allí donde una ciudad dejó de mirar, todavía puede volver a descubrir. Allí donde el paisaje fue apenas fondo, puede aparecer un nuevo centro de vida, encuentro, memoria y futuro.

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La experiencia de Avilés, en el norte de España, ofrece una imagen inspiradora. En una ciudad marcada por su pasado industrial, la llegada del Centro Niemeyer, diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, no borró la memoria del trabajo ni las huellas de su pasado productivo. Al contrario: colocó junto al río y su frente costero un conjunto cultural blanco, abierto y curvo, capaz de dialogar con chimeneas, galpones, acero y memoria obrera.

El llamado “efecto Niemeyer” no se explica solo por la arquitectura. Su valor estuvo en haber cambiado la conversación sobre la ciudad. Avilés encontró en su río algo más que un borde urbano o una zona postergada: encontró un relato. Y las ciudades, para proyectarse, también necesitan relatos.

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Carmelo no necesita copiar, sino interpretar su propio paisaje

La pregunta para Carmelo no debería ser qué edificio construir, sino qué mirada recuperar. El río no es un decorado. Es parte de la identidad local, de la economía, de la memoria afectiva y del modo en que generaciones de carmelitanos aprendieron a ubicarse en el mundo.

El puerto, la desembocadura del arroyo de las Vacas, la rambla, Playa Seré, los clubes náuticos, las embarcaciones, la pesca, los oficios vinculados al agua, los paseos familiares y la llegada de visitantes forman parte de un patrimonio que muchas veces está a la vista, pero no siempre integrado en una estrategia urbana y cultural.

Pensar Carmelo desde el río implica ordenar, cuidar y narrar. También implica preguntarse qué actividades pueden fortalecer ese vínculo: circuitos peatonales, espacios de contemplación, pequeñas intervenciones culturales, señalética histórica, ferias, propuestas gastronómicas, actividades náuticas, festivales, recorridos patrimoniales y nuevos usos para zonas que hoy podrían tener mayor protagonismo público.

Una oportunidad cultural, social y económica

Mirar el río con otros ojos no es solamente una inquietud estética. Puede ser también una política de desarrollo local. Las ciudades que integran su paisaje natural a su vida cotidiana suelen ampliar sus posibilidades turísticas, mejorar sus espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia.

En Carmelo, esa transformación podría tener una escala propia. No se trata de imaginar una obra monumental ni de alterar la identidad de la ciudad. Se trata de activar lo que ya existe: el paisaje, la historia, la calma, el puerto, el vino, la madera, la navegación, la memoria inmigrante, la arquitectura, los atardeceres y la relación íntima con el agua.

Una ciudad que se reconcilia con su río también puede generar trabajo. El turismo cultural, la gastronomía, los servicios, los emprendimientos creativos, los paseos guiados, las actividades deportivas y la puesta en valor del patrimonio pueden integrarse en una misma visión. Para eso hace falta planificación, coordinación pública y privada, y una narrativa clara: Carmelo no solo como destino de paso, sino como ciudad ribereña con identidad propia.

El río como escenario de futuro

El caso de Avilés enseña que una ciudad puede cambiar su modo de presentarse sin negar lo que fue. Carmelo podría hacer lo mismo desde su propia escala. No necesita una gran pieza arquitectónica para iniciar ese camino. Puede empezar por algo más profundo: reconocer que el río no está en el borde de la ciudad, sino en el centro de su historia.

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Volver a mirar el río supone también volver a mirarse como comunidad. Preguntarse qué ciudad se quiere construir, qué paisaje se desea legar y qué lugar ocuparán la cultura, el turismo, el ambiente y la memoria en el desarrollo de los próximos años.

Tal vez el desafío no sea inventar una nueva Carmelo, sino revelar la que siempre estuvo allí: una ciudad de agua, puerto y horizonte, capaz de convertir su relación con el río en una forma de futuro.