Un ciclón extratropical ubicado frente a la costa de la provincia argentina de Buenos Aires provocó este domingo fuertes vientos en el sur y el este de Uruguay, con ráfagas que alcanzaron los 91 kilómetros por hora en Montevideo, según registros citados por MetSul.

El fenómeno afectó especialmente la zona del Río de la Plata y la costa atlántica uruguaya. De acuerdo con datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, hasta las 19.00 las ráfagas llegaron a 88 kilómetros por hora en Punta del Este, 86 en Laguna del Sauce, 84 en Atlántida, 74 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y 72 en Montevideo, en la estación de Melilla.

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Estaciones meteorológicas automáticas privadas registraron valores superiores en la capital: 91 kilómetros por hora en Carrasco y 83 en Ciudad Vieja.

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El sistema también impulsa una masa de aire frío, acompañada de lluvias y descenso de la temperatura. La previsión indica que los vientos muy fuertes continuarán durante la noche del domingo y la primera mitad del lunes, sobre todo en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, con ráfagas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.