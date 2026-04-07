Hay muestras que se visitan. Otras, en cambio, se recorren como quien entra en una conversación ya empezada. Poesía del Arte, la propuesta itinerante que llegará a Carmelo este viernes 10 de abril, parece inscribirse en esa segunda clase: no sólo reúne obras, sino que propone un cruce. Una forma de mirar y de leer al mismo tiempo. Una escena donde la plástica no ilustra a la literatura ni la literatura explica a la plástica, sino que ambas se rozan, se interpelan y se dejan transformar en ese encuentro.

La inauguración será a las 19 en la Casa de la Cultura de Carmelo, con entrada libre y gratuita. La convocatoria parte de la Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, junto con la Asociación de Artistas Plásticos de Colonia, y pone en circulación una idea sensible y ambiciosa: reunir 45 obras —entre pinturas y esculturas— inspiradas en la literatura uruguaya.

En tiempos de velocidad, de pantallas y de consumos fragmentados, una muestra de este tipo parece reclamar otra cosa: pausa, atención, disposición. No se trata sólo de observar un cuadro o rodear una escultura. Se trata de advertir qué ocurre cuando una obra visual entra en diálogo con un texto; cuando la materia, el color, el volumen o la textura se acercan a las palabras de escritores nacionales y generan una zona nueva, un territorio compartido donde ninguna disciplina sale intacta.

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Eso es, en el fondo, lo que late en el título de la muestra. Poesía del Arte no alude únicamente a la presencia de la literatura en el espacio expositivo. Habla también de una cualidad: de ese momento en que el arte, cualquiera sea su lenguaje, alcanza una intensidad que no necesita explicación. La poesía, en ese sentido, no sería aquí un género, sino una forma de vibración.

La muestra tiene además otro valor: su carácter colectivo. Reúne a Laura Acosta, Celia Aris, Mary Arriera, Walter Alzogaray, Gustavo Arrambide, Bernardo Cardarelli, Mónica Cardozo, Rosario Casaña Bray, Myriam Chauvie, Carlos Duarte, Ana Espiga, Tefi Franco, Nico Kramar, Sarandí Llambí, Joana Molina, Sergio Olivera, Daniel Saya, Ingrid Schiebeck, Vanesa Sívori, Lilian Subelzú, Elida Ultra, Andrés Vega y Sergio Vidra. La enumeración no es un mero detalle protocolar: detrás de esos nombres aparece una trama. Un mapa artístico del departamento que, al reunirse, ofrece también una imagen de comunidad cultural.

Hay algo especialmente fértil en esa reunión de voces visuales. Cada artista llega con su mundo, con su técnica, con su modo de mirar. Pero el gesto de inspirarse en la literatura uruguaya introduce una segunda pertenencia, una conversación común. El resultado no promete uniformidad, sino precisamente lo contrario: una diversidad de respuestas ante un mismo campo de resonancias. La literatura como disparador. La obra como contestación singular.

Después de la apertura, las piezas podrán visitarse de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, en un circuito que integra la Casa de la Cultura y el Museo del Carmen. Esa decisión espacial no es menor. La muestra no queda encerrada en una sola sala: se despliega. Invita al movimiento. Propone una pequeña deriva entre dos instituciones culturales de Carmelo. Como si la experiencia no terminara ante una pared o un pedestal, sino que continuara en el trayecto, en el paso de un espacio a otro, en esa respiración urbana y cultural que también forma parte del acontecimiento.

En una ciudad como Carmelo, donde la escala todavía permite que la cultura conserve algo de cercanía, una muestra así adquiere un espesor particular. No sólo porque acerca obras y nombres al público local, sino porque instala una pregunta más amplia sobre el lugar del arte en la vida cotidiana. Qué puede hacer una exposición. Qué tipo de sensibilidad despierta. Qué memoria activa. Qué conversación deja flotando después de la visita.

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Tal vez allí esté uno de sus mayores aciertos: en recordar que las artes no viven separadas, aunque a veces las instituciones o los hábitos las ordenen en compartimentos. La pintura puede leer. La escultura puede citar. La literatura puede expandirse fuera del libro. Y un espectador puede, en una misma tarde, pasar de una imagen a una frase, de una frase a una emoción, de una emoción a una idea.

Poesía del Arte llega a Carmelo con esa promesa silenciosa: la de hacer visible un diálogo. No uno abstracto ni académico, sino uno sensible, concreto, encarnado en obras. En tiempos en que tantas cosas compiten por la atención, la muestra ofrece algo menos ruidoso y acaso más duradero: una experiencia de contemplación, un cruce entre disciplinas y una invitación a volver a mirar —y a leer— con mayor hondura.

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Datos de la muestra

La inauguración de Poesía del Arte será el viernes 10 de abril, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura de Carmelo. La entrada será libre y gratuita. Luego podrá visitarse de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, en un circuito integrado por la Casa de la Cultura y el Museo del Carmen.