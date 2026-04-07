La 9ª Ronda de Salud Rural del departamento de Colonia se desarrollará durante 2026 con 18 ferias sanitarias y la participación de 63 escuelas rurales, en una propuesta que apunta a reforzar la prevención y el acceso a la salud en zonas del interior.

Un trabajo interinstitucional sostenido

La iniciativa se lleva adelante en el marco de un acuerdo firmado en 2016 entre ANEP, MSP, la Intendencia de Colonia, MIDES y prestadores de salud públicos y privados como ASSE, Círculo Católico, CAMEC, CAMOC y Hospital Evangélico.

Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido atender a unas 6.000 personas, entre alumnos, familiares y vecinos de distintas comunidades rurales del departamento.

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Controles, talleres y prevención

Las ferias se realizan cada 15 días en centros educativos y convocan no solo a las escuelas anfitrionas, sino también a otras instituciones cercanas y a la comunidad de cada zona.

En cada jornada se ofrecen controles gratuitos de peso, talla, presión arterial y agudeza visual, además de atención odontológica para niños, vacunación, actividades físicas y talleres sobre nutrición, convivencia, gestión emocional y seguridad vial.

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La primera feria será el 10 de abril

El cronograma comenzará el 10 de abril, a las 9.00, en la Escuela N° 65 de Bañados de Conchillas, ubicada en la entrada de la ruta 21, kilómetro 217. En esa instancia también participarán las escuelas N° 48, 124 y 135.

Las actividades se extenderán hasta el 27 de noviembre. El itinerario detallado será difundido mensualmente y solo se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.