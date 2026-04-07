La Intendencia de Colonia abrió un llamado público para incorporar 10 inspectores a la Dirección de Tránsito y Transporte, en el marco de un proceso de oposición y méritos dispuesto por resolución oficial.

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Los cargos corresponden al escalafón Ad4, con un sueldo básico de $ 34.220 mensuales, 40 horas semanales y turnos rotativos, según las necesidades del servicio. La contratación inicial será por tres meses a prueba.

Los inspectores tendrán entre sus cometidos controlar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa nacional y departamental de tránsito.

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El llamado está dirigido a postulantes de 21 a 40 años, con cédula vigente, credencial cívica, libreta de conducir categorías G2 y A, al menos dos años de antigüedad como conductor y ciclo básico aprobado, además de otra documentación exigida en las bases.

La selección se realizará en etapas eliminatorias e incluirá preselección, valoración de méritos y antecedentes, prueba de oposición, entrevistas y, en caso de superar los 30 inscriptos, un sorteo previo ante escribano.

Las inscripciones podrán realizarse del 6 al 19 de abril de 2026, hasta las 23.59, únicamente a través del portal de la Intendencia de Colonia, en la sección Transparencia y el submenú Llamados laborales.

Para consultas, la comuna habilitó el correo [email protected] con el asunto “Inspector de tránsito”.