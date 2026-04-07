El presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, trazó un balance positivo pero matizado de la Semana de Turismo: hubo alta ocupación en el tramo final, aunque con señales de menor consumo y caída en varios indicadores culturales. Su lectura deja, además, una hoja de ruta para el sector.

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La evaluación de la Asociación Turística del Departamento de Colonia evita los extremos. Castellano, esta mañana en entrevista con TQH de Radiolugares, no habló de una semana extraordinaria, pero tampoco de un resultado decepcionante: la definió como “buena”, con un comportamiento desigual según los días, los rubros y las zonas del departamento.

Su principal argumento es que hubo, en los hechos, dos semanas dentro de una. De sábado a miércoles predominó el turismo interno y allí los números fueron más moderados; de jueves a domingo, en cambio, Colonia capitalizó con fuerza la llegada de argentinos, además de brasileños y visitantes de otras nacionalidades. Ese segundo tramo sostuvo la ocupación, sobre todo en Colonia del Sacramento, pero no alcanzó para empujar todos los indicadores al nivel del año anterior.

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Ahí aparece uno de los datos más relevantes de la entrevista: mientras la hotelería mostró buen desempeño en el cierre, la gastronomía fue, según Castellano, entre 20% inferior a la de 2025, y varios paseos y atractivos culturales también retrocedieron en cantidad de visitantes. Es decir: hubo movimiento, pero no necesariamente un derrame uniforme.

El dirigente también dejó planteada la estrategia institucional del sector. Por un lado, insistió en que Colonia hoy tiene una ventaja de precios frente a Buenos Aires, tanto en hotelería como en gastronomía, y que ese diferencial debe ser mejor aprovechado. Por otro, marcó tres apuestas concretas: fortalecer el mercado interno en el arranque de la semana, consolidar productos como el enoturismo y la ruta del queso, y ampliar la promoción internacional.

Más que un cierre celebratorio, el mensaje de Castellano fue otro: Semana de Turismo sigue siendo una fortaleza para Colonia, pero el verdadero desafío es convertir ese piso alto en una política sostenida para el resto del año.