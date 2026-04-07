Los llamados Centros de Cercanía empiezan a ganar lugar en la agenda del interior profundo. En Colonia, la Intendencia y el Correo Uruguayo comenzaron a trabajar en su instalación en Ombúes de Lavalle y Conchillas, con la idea de acercar servicios esenciales a localidades donde muchos trámites todavía exigen traslados, tiempo y costos extra.

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Más que una oficina postal ampliada, estos centros apuntan a convertirse en una ventanilla múltiple de servicios públicos y privados. Su función es concentrar en un mismo espacio gestiones cotidianas que, en muchos casos, resultan más difíciles para quienes viven fuera de las capitales departamentales o de los grandes centros urbanos.

La propuesta incluye envío de cartas y paquetes, giros locales e internacionales, retiro de dinero en efectivo, pagos de facturas y trámites estatales. También prevé servicios vinculados a contribuciones urbanas y rurales, entrega de caravanas del MGAP, firma digital, gestiones de documentos y servicios de empresas públicas y privadas.

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El punto de interés público no está solo en la cantidad de prestaciones, sino en el modelo que plantean: llevar presencia estatal y operativa a comunidades pequeñas, con una lógica de cercanía y acceso. Para poblaciones como Ombúes de Lavalle y Conchillas, eso puede traducirse en menos viajes, menos dependencia de otras ciudades y una mayor autonomía para resolver gestiones básicas.

Además, el retiro de efectivo mediante autogiro agrega un componente económico relevante, porque busca que parte de ese dinero circule en el propio comercio local.

La visita de autoridades marcó el inicio de ese trabajo. Pero el tema de fondo es otro: si el plan avanza, Colonia podría sumar nuevos puntos de acceso a servicios que, para buena parte del interior, siguen estando demasiado lejos.