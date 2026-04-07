Hay exposiciones que se limitan a mostrar obra. Y hay otras que ensayan una pregunta. La muestra que Javier Andrade presentará este 10 de abril, a las 19.00, en el Teatro Bastión del Carmen, pertenece a esa segunda categoría: no busca solo exhibir fotografías, sino explorar qué ocurre cuando una imagen convoca una escritura y cuando un poema, en vez de describir, responde.

La propuesta nace de una intuición personal y de un proceso lento, trabajado sin apuro. Andrade, docente, periodista cultural y fotógrafo, partió de una selección de imágenes propias y abrió ese material a la lectura sensible de otros escritores. El resultado es una muestra colectiva en la que 13 fotografías dialogan con textos de poetas convocados especialmente para dejarse afectar por esas escenas.

Ese es, acaso, el centro más fértil del proyecto: la poesía no aparece como pie de foto ni como explicación. Tampoco la imagen funciona como simple soporte visual del texto. Lo que se plantea es otra cosa: un cruce entre lenguajes autónomos, donde cada uno conserva su espesor y, al mismo tiempo, amplía el sentido del otro.

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En la entrevista, Andrade deja ver una idea de la fotografía que se aparta del consumo rápido de imágenes que domina el presente. Habla de contemplación, de mirada estética, de composición. Y también de memoria. Su recorrido por la fotografía nace en el trabajo periodístico, en los años de El Eco, cuando registrar un rostro o una escena suponía tiempo, elección y espera. Esa experiencia previa, ligada a la foto documental y analógica, todavía gravita en su manera de mirar.

Pero la muestra no se instala en la nostalgia. Más bien discute, desde el arte, una pregunta muy actual: qué puede seguir diciendo una imagen en una época saturada de imágenes. La respuesta de Andrade parece estar en la búsqueda de un fuera de campo, de una zona menos literal. Según adelantó, las fotos que integran la exposición se alejan de lo puramente figurativo y apuestan por el movimiento, la sugerencia y cierta textura cercana a lo impresionista.

Allí entra la poesía. No para traducir la fotografía, sino para abrirla. Para volverla menos cerrada, menos evidente. En esa operación hay algo valioso: la muestra invita a mirar más despacio, a aceptar que una imagen no se agota en lo que muestra y que un poema tampoco está obligado a explicar nada.

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En tiempos de inmediatez visual, Andrade propone una experiencia menos ansiosa y más reflexiva. Una exposición donde ver y leer forman parte del mismo gesto. Y donde la pregunta por la imagen, lejos de agotarse en la técnica, vuelve a instalarse en el terreno decisivo del arte: el de la sensibilidad, la memoria y el sentido.