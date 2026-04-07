Uruguay entró este martes en la parte más delicada del episodio meteorológico que INUMET describe sin rodeos: una depresión atmosférica ya afecta al país y durante la noche se prevé la formación de un ciclón extratropical, con precipitaciones abundantes, tormentas fuertes, vientos persistentes y un aumento significativo del oleaje en la franja costera.

La secuencia no es menor. Primero llegó la inestabilidad, extendida a todo el territorio, con lluvias que, según el organismo oficial, continuarán al menos hasta la mañana del miércoles 8. En el noreste, el centro-sur y el este se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros en 24 horas, con registros puntualmente superiores. No se trata, por tanto, de un episodio aislado, sino de un sistema con capacidad de dejar volúmenes importantes de agua en poco tiempo.

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Pero el dato que cambia la escala del evento aparece en el viento. INUMET prevé para la noche de este martes 7 y durante el miércoles 8 vientos sostenidos del sur de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 90, ocasionalmente superiores, sobre todo en el suroeste, el centro-sur y el este. En su pronóstico general para el martes y miércoles, el instituto ya ubica ese escenario como “ventoso”, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

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La costa aparece como otro frente sensible del episodio. En los departamentos costeros del Río de la Plata y del océano Atlántico, el organismo advierte sobre oleaje intenso, fuerte marejada y una subida anormal del nivel del agua, con potencial afectación para actividades marítimas y propiedades cercanas a la línea costera. Es uno de esos avisos que, más que describir una molestia, marca un riesgo concreto para embarcaciones, infraestructura y zonas bajas expuestas al empuje del agua.

La crónica oficial, entonces, no habla de un solo fenómeno, sino de una superposición: lluvia persistente, tormentas, viento del sur y mar alterado. Es ese encadenamiento el que vuelve más exigentes las próximas horas. El episodio no se mide solo por cuánto llueve, sino por cómo se combinan la atmósfera y la costa en un mismo tramo del país.