La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados recibió este martes al alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, en una sesión de la que participaron los legisladores del departamento de Colonia, para abordar dos situaciones planteadas como prioritarias a nivel local: la presencia de embarcaciones varadas en el Arroyo de las Vacas y las dificultades en el suministro de agua potable en barrio Maracaná.

Durante la comparecencia, Parodi expuso sobre el estado de los barcos varados en el arroyo, el riesgo ambiental asociado y la preocupación existente ante la posibilidad de que se repita un episodio similar al ocurrido el 15 de diciembre de 2018, cuando una embarcación impactó contra el puente giratorio de Carmelo y provocó consecuencias económicas y sociales en la ciudad.

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En la misma instancia también fue planteada la situación de los vecinos de barrio Maracaná, donde persisten problemas vinculados al acceso al agua potable. A partir de ese planteo, se resolvió trasladar la preocupación a OSE y solicitar una respuesta que permita atender de forma definitiva el problema.

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Ambos temas volverán a estar sobre la mesa la próxima semana, cuando el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, comparezca ante la comisión legislativa. La convocatoria permitirá incorporar estos planteos al intercambio con las autoridades nacionales y conocer qué medidas están previstas para su atención.