Todo el departamento de Colonia quedó este martes bajo advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes, en un escenario meteorológico que ya no se explica por una ráfaga aislada ni por un cambio pasajero del tiempo, sino por la profundización de una depresión atmosférica sobre el sur del país. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología, el aviso comenzó a las 21.00 del 7 de abril y se actualizará a las 00.00 del miércoles 8.

La descripción oficial es precisa: se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80, del sector sureste y sur. En su información especial sobre el episodio, Inumet advierte además que el sistema responde a la formación de un ciclón extratropical, con mayor impacto previsto en el suroeste, el centro-sur y el este del territorio.

En Colonia, el aviso no llega solo. El pronóstico nacional actualizado para este martes y la mañana del miércoles habla de un país cubierto, ventoso, con precipitaciones y probables tormentas, con rachas que pueden alcanzar incluso los 90 kilómetros por hora antes de empezar a amainar en la segunda mitad del miércoles. Es decir: la advertencia por viento se inscribe dentro de un cuadro más amplio de inestabilidad, con lluvia, tormentas y descenso gradual de la intensidad hacia el jueves.

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La escena que deja este tipo de fenómenos es conocida en el sur del país: calles más vacías, árboles bajo tensión, techos y cartelería expuestos, y una costa atenta al empuje del aire sobre el agua. En su comunicado sobre el ciclón extratropical, Inumet señaló además que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Atlántico puede registrarse oleaje intenso, fuerte marejada y una subida anormal del nivel del agua, con posibles efectos sobre actividades marítimas y propiedades cercanas a la costa.

Más que un episodio breve, el organismo perfila una franja crítica que atraviesa la noche de este martes y la mañana del miércoles. En ese tramo, Colonia queda bajo un mismo telón meteorológico: viento sostenido, rachas fuertes y un sistema que obliga a mirar menos el reloj y más el cielo.