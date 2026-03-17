El sindicato de trabajadores del Frigorífico Establecimiento Colonia informó que este martes mantuvo una reunión con representantes de la empresa para analizar una propuesta de reestructura que, según lo comunicado por la firma, sería la base para retomar la actividad en la planta.

De acuerdo con la Asociación Laboral de Establecimiento Colonia (ALPEC), el planteo empresarial alcanza a 115 puestos y comprende a “prácticamente todos los sectores” del establecimiento. Entre ellos, el gremio enumeró 20 trabajadores en desosado del turno de la mañana, 10 en desosado de la tarde, 8 en vaciado entre los turnos uno y dos, 9 en faena, 15 en sectores anexos, 2 en calderas, 4 en sala de máquinas, 40 en limpieza y 1 en carga.

Siempre según la versión sindical, la empresa transmitió que esa propuesta sería la única aceptada para el retorno al trabajo. ALPEC señaló además que el plan incluye la posible eliminación de algunos beneficios vigentes para los trabajadores. El sindicato indicó que los cambios en los puestos alcanzarían solo a través de un acuerdo entre cada trabajador y la empresa.

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Tras la reunión, los trabajadores resolvieron evaluar una contrapropuesta y continuar las gestiones junto con la federación y ante el Ministerio de Trabajo. La definición final, agregó el gremio, quedará en manos de una asamblea, que será convocada una vez cumplidas las instancias previas.

Lo que está en juego en esta negociación no es solo la reapertura de la planta, sino también las condiciones en que esa reanudación podría concretarse. Sobre la mesa aparecen, por un lado, la posibilidad de recuperar actividad y empleo y, por otro, el alcance de la reestructura, la eventual pérdida de beneficios y el margen real de negociación que tengan los trabajadores antes de adoptar una decisión colectiva.