El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad un proyecto de readecuación del sistema de multas de tránsito que prevé una rebaja unificada del 50% para los infractores que reconozcan la falta y la paguen al contado antes del vencimiento de la primera cuota de la patente del año siguiente.

La resolución fue adoptada durante la 11ª sesión plenaria realizada en Mercedes, Soriano, en el marco de la Expoactiva Nacional, con la participación del intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, junto a los demás jefes departamentales.

El texto aprobado será remitido ahora a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que deberá incorporar los cambios acordados en un nuevo decreto del Poder Ejecutivo. La iniciativa modifica el criterio previsto en el actual Decreto 303/023 de la Ley 19.824 y apunta a ajustar el régimen sancionatorio vigente.

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La rebaja, sin embargo, no alcanzará a todas las infracciones. Quedarán excluidos los casos de conducción bajo efectos de alcohol u otras drogas, la negativa a realizar controles, la participación en competencias vehiculares no autorizadas, circular al doble o más de la velocidad permitida, conducir sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante, no usar cinturón de seguridad o casco, y las infracciones vinculadas al traslado de menores de 12 años sin las condiciones exigidas.

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Además, la Comisión de Seguimiento del Sucive podrá supeditar el acceso al beneficio a la realización de instancias de capacitación en seguridad vial.

Durante la exposición de motivos, el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, señaló que la propuesta busca hacer más pagables las sanciones para favorecer su cumplimiento.

En la misma sesión también se recibió a la subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, y al director de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, y se aprobó la firma de un convenio con IMPO y la Facultad de Ciencias Económicas. La próxima plenaria será en abril, en Montevideo.