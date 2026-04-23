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La Fiscalía de Adolescentes de 3er turno logró la responsabilización de otro adolescente como autor de una infracción grave a la ley penal, tipificada como delito de amenazas con circunstancias agravantes especiales, por la realización de inscripciones intimidatorias en un centro educativo de Montevideo.

Como medida socioeducativa no privativa de libertad, la Justicia dispuso un régimen de libertad asistida por tres meses, a cargo de INISA–Promesec o de una organización que se considere adecuada a su perfil.

Además, se resolvió la reparación del daño causado a la comunidad educativa. En ese marco, el adolescente deberá presentar disculpas por los hechos ocurridos y coordinar con la Dirección del centro su concurrencia a los salones para explicar lo sucedido y las consecuencias derivadas de su accionar.

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La resolución judicial incorpora así una respuesta centrada tanto en el seguimiento socioeducativo como en acciones de reparación directa ante el centro educativo afectado.