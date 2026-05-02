El fin de semana largo deja una postal conocida en Uruguay: el país en movimiento, la ruta cargada, los autos en fila y la paciencia puesta a prueba. Este sábado por la tarde, el regreso desde Rocha volvió a mostrar una escena repetida en cada período de descanso: cientos de vehículos concentrados en los accesos fronterizos con Brasil, especialmente en la zona del Chuy.

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En la aduana de Barra del Chuy, la fila alcanzó unos 700 metros. En el acceso principal por Ruta 9, las colas llegaron aproximadamente a un kilómetro. El tránsito sostenido, sumado a los controles fronterizos, generó demoras importantes y malestar entre quienes emprendían el regreso.

Pero el viaje hacia esa zona no se explica solo por el descanso. También pesa una variable económica concreta: los precios en Uruguay son, en promedio, un 53,74% más caros que en Brasil. Para muchas familias, cruzar la frontera no es únicamente una salida turística, sino una forma de estirar el ingreso, comprar más barato o compensar un costo de vida que se siente en el bolsillo.

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La escena, entonces, mezcla paseo y necesidad. Uruguay viaja en bloque cuando el calendario lo permite, pero también cuando la diferencia de precios empuja. El fin de semana largo termina en la ruta, donde el descanso, el consumo y la espera vuelven juntos a casa.