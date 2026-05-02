El proyecto de terminal portuaria multipropósito previsto en Soriano volvió a tomar relevancia regional en las últimas horas, tras ser presentado por medios internacionales como una alternativa logística de alto impacto para Paraguay, un país cuya condición mediterránea encarece y condiciona parte de su comercio exterior.

La iniciativa, impulsada por la empresa WOIL S.A., prevé una inversión superior a 150 millones de dólares y se instalaría sobre la costa del río Uruguay, en las cercanías de la playa de la Agraciada. A comienzos de año, la Intendencia de Soriano fue notificada por el Ministerio de Ambiente de que el proyecto obtuvo la Autorización Ambiental Previa para avanzar en la ejecución de la terminal.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La obra no supone una salida soberana al mar para Paraguay, pero sí podría darle una vía más eficiente para conectar su producción con los mercados internacionales. El puerto funcionaría como estación de transferencia entre la navegación fluvial y marítima, con capacidad para almacenar y movilizar fardos de celulosa y combustibles renovables provenientes de la región.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El valor estratégico del proyecto está en su ubicación. Soriano se encuentra en un punto sensible del sistema fluvial regional y cerca de Nueva Palmira, uno de los enclaves portuarios más relevantes del país. Esa cercanía permitiría sumar capacidad logística, reducir tiempos operativos y fortalecer el corredor de exportación utilizado por Paraguay y por zonas productivas del centro-oeste brasileño.

Para Uruguay, la terminal representaría una inversión privada de gran escala, con impacto en empleo, infraestructura y actividad productiva en Soriano. Para Paraguay, abriría una alternativa en una cadena logística que depende históricamente de rutas y puertos en países vecinos.

El proyecto aún debe cumplir las etapas técnicas, ambientales y de obra previstas antes de entrar en operación. Pero su avance confirma una tendencia de fondo: la integración regional ya no se juega solo en los acuerdos políticos, sino también en la infraestructura capaz de mover producción con menos costos y mayor previsibilidad.