El acto del 1.º de Mayo en Carmelo tuvo una línea común en sus tres intervenciones: los trabajadores no ubicaron sus preocupaciones solo en el plano salarial o sectorial, sino en una agenda más amplia de empleo, educación, pobreza, empresas públicas y rumbo económico. La oratoria mostró a un movimiento sindical que mira al gobierno con exigencia, que reconoce el peso de la herencia económica y social, pero que advierte que ese argumento no puede sustituir decisiones políticas.

De los últimos años debe haber sido el más flojo en concurrencia tanto de dirigentes, solo hubo tres discursos, como de trabajadores, solo concurrieron una treintena de personas.

El mensaje de Karina Sosa, presidenta de ATSS, leído por Graciela Barboza, abrió la intervención con una referencia al sentido histórico del 1.º de Mayo. Lo planteó no como una jornada de festejo, sino como memoria, reivindicación y reconocimiento a quienes lucharon por la jornada de ocho horas. Desde allí trasladó el eje hacia la realidad nacional y local: sostuvo que el contexto del país es difícil y que en Carmelo la situación resulta más grave por la persistencia de conflictos vinculados a la industria cementera y sus efectos sobre trabajadores de la construcción.

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Ese punto marcó uno de los conflictos principales señalados en el acto: la defensa de la industria pública y, en particular, de ANCAP. Sosa vinculó la situación del cemento con una discusión de fondo sobre el papel de las empresas públicas. Mencionó también a UTE, ANTEL, OSE, el correo, el Banco República y el BPS como parte de un entramado estatal que, según el planteo sindical, debe preservarse frente a presiones privatizadoras o lógicas de negocios privados.

El contexto reciente da marco a esa preocupación. En abril, Fancap se declaró en conflicto por la reconfiguración del negocio del pórtland de ANCAP, con cuestionamientos al traslado de parte de la plantilla y al rediseño de la actividad industrial; otros sindicatos, como el Sunca, también llevaron el tema al Ministerio de Trabajo. Montevideo Portal informó además que trabajadores de Fancap y el Sunca ocuparon el ingreso a la planta de combustibles de Paysandú en rechazo al proyecto oficial de centralizar la producción de cemento en Minas, medida que los sindicatos asocian con riesgo laboral e incertidumbre para la cadena productiva.

La intervención de Sol Frache, de FENAPES, desplazó el centro hacia la educación y la situación social. Su discurso vinculó el costo de vida, las tarifas, la pobreza infantil, la población en situación de calle y la violencia social con lo que ocurre dentro de los centros educativos. El planteo fue que la escuela y el liceo están absorbiendo problemas que exceden a la institución educativa.

Frache reclamó el desmantelamiento de la transformación educativa de la administración anterior, pero también cuestionó que el nuevo gobierno no haya definido todavía, según su visión, una hoja de ruta clara con inversión suficiente. La crítica no se limitó al gobierno pasado: apuntó a la tendencia de las administraciones entrantes a justificar sus límites en la situación heredada. En ese marco, sostuvo que si existe voluntad política de invertir en educación, esa inversión debe concretarse.

El diagnóstico social que apareció en esa intervención tiene respaldo en datos recientes. El Instituto Nacional de Estadística estimó que en 2025 la pobreza alcanzó al 16,6% de las personas y al 13,2% de los hogares en Uruguay; la indigencia, en tanto, se ubicó en 1,7% de las personas. En precios, el IPC de marzo de 2026 tuvo una variación mensual de 0,41%, un acumulado anual de 1,68% y una variación de 2,94% en los últimos 12 meses, según el INE. Aunque esos datos muestran una inflación moderada en términos generales, los discursos sindicales expresaron otra dimensión del problema: la percepción cotidiana de insuficiencia de ingresos, servicios sociales tensionados y dificultades para sostener la vida familiar.

Daniel Rey cerró la serie de intervenciones con un enfoque más estructural. Su discurso planteó que la educación técnica y tecnológica ha sido orientada progresivamente hacia las necesidades del mercado y de las empresas multinacionales. En esa lectura, la clase trabajadora aparece como sostén de la riqueza nacional, pero sin capacidad equivalente para decidir sobre su distribución o sobre el rumbo productivo.

Rey también introdujo una autocrítica sindical: habló de desorganización y de dificultades crecientes para sostener la unidad de los trabajadores. Esa advertencia fue uno de los elementos más políticos del acto. No solo reclamó al gobierno; también señaló que la fuerza del movimiento sindical dependerá de su capacidad de mantener organización, conciencia de clase y unidad frente a debates como la próxima Rendición de Cuentas.

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La relación con el gobierno atravesó los tres discursos. No apareció como una oposición cerrada, sino como una interpelación desde el campo social y sindical. Las críticas fueron dirigidas tanto a decisiones de política pública como a sectores del oficialismo, en particular cuando se mencionó la falta de apoyo a propuestas tributarias impulsadas por el PIT-CNT, como gravar al 1% de mayores ingresos para financiar políticas sociales. El mensaje político fue claro: el vínculo con un gobierno de origen frenteamplista no supone alineamiento automático.

¿Carmelo, como estamos?

Carmelo quedó presentado como un territorio donde los problemas nacionales adquieren forma local. La industria, el empleo, la construcción, la educación pública y la pobreza no fueron tratados como asuntos separados, sino como partes de una misma preocupación: cómo sostener trabajo, servicios públicos y cohesión social en una ciudad que depende de equilibrios productivos sensibles.

En 2024, Colonia registró una tasa de empleo de 58,4% y una tasa de desempleo de 7,1%, por debajo del promedio nacional de desempleo de ese año, según el Anuario Estadístico del INE. Ese dato no elimina las tensiones planteadas en el acto, pero ayuda a precisar el marco: la preocupación sindical no se limita a la desocupación abierta, sino también a la calidad, estabilidad y futuro del empleo.

El acto dejó así una agenda de desafíos: sostener las empresas públicas, defender el empleo industrial, financiar la educación, atender la pobreza con políticas de Estado y recomponer la unidad sindical. También dejó planteado un conflicto político de fondo: los trabajadores esperan que el gobierno convierta sus compromisos sociales en decisiones presupuestales y no solo en diagnósticos.

En Carmelo, el 1.º de Mayo funcionó menos como ceremonia y más como advertencia organizada sobre el rumbo económico y social que reclaman los sindicatos