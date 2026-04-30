Un vecino de Colonia Estrella advirtió sobre los trabajos que personal de Vialidad viene realizando en Ruta 21, a la altura del kilómetro 258, en el tramo comprendido aproximadamente entre la entrada a La Chacra y la zona de Irastorza, próximo a La Querencia.

Según relató, los equipos trabajan en la reparación de pozos con balastro y en tareas vinculadas al riego de liga, conocido comúnmente como brea negra, para luego colocar piedra sobre la calzada. Las obras se estarían desarrollando desde ayer o antes de ayer, de acuerdo con el testimonio.

El vecino señaló que este tipo de intervención puede modificar las condiciones habituales de circulación en pocas horas. Indicó que quienes transitaron por la mañana pueden encontrarse, al regreso, con una ruta en condiciones distintas, con presencia de piedra suelta y sectores resbaladizos.

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También marcó su preocupación por la circulación de motos, vehículos especialmente expuestos ante este tipo de superficie, y por la ausencia de una comunicación oficial que advierta con antelación a los usuarios.

Ante esta situación, se recomienda circular con precaución, reducir la velocidad y prestar especial atención en el tramo mencionado de Ruta 21.