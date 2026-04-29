La visita del ministro del Interior, Carlos Negro, este jueves al departamento de Colonia tendrá dos momentos claramente diferenciados, pero políticamente conectados. En la mañana, participará en Carmelo de la inauguración de una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. En la tarde, estará en Colonia del Sacramento para reconocer a funcionarios policiales que actuaron en la operación Anfisbena, una investigación de alto impacto vinculada al narcotráfico y a redes delictivas con ramificaciones en distintos departamentos.

La agenda no parece casual. En una misma jornada, el Ministerio del Interior reúne dos dimensiones de la seguridad pública que suelen transitar por carriles separados: la atención especializada a víctimas de violencia doméstica y de género, y el combate a organizaciones criminales. Una exige cercanía, escucha, capacitación y continuidad institucional. La otra demanda inteligencia, coordinación operativa, investigación y respuesta penal. Al asistir a ambas instancias, Negro busca transmitir que esos planos no son excluyentes, sino parte de una misma política de seguridad.

La primera señal estará en Carmelo. La inauguración de una comisaría especializada en violencia doméstica y de género no tiene la espectacularidad de un operativo policial, pero toca uno de los problemas más persistentes y sensibles del país. Estas dependencias cumplen un papel clave en la recepción de denuncias, la orientación a víctimas, la evaluación de riesgos y la articulación con otros organismos del Estado. Su presencia en el territorio puede marcar la diferencia entre una respuesta cercana y una institucionalidad lejana para quienes atraviesan situaciones de violencia.

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La presencia del ministro en esa inauguración le da a la actividad un peso político mayor. No se trata solo de abrir una oficina, sino de colocar la violencia doméstica y de género dentro de la agenda central de seguridad. En un debate público que muchas veces asocia la seguridad únicamente con rapiñas, homicidios, narcotráfico o presencia policial en la calle, el gesto amplía el enfoque: también es seguridad que una víctima pueda denunciar en condiciones adecuadas, ser escuchada por personal capacitado y encontrar una respuesta estatal oportuna.

El segundo momento será en Colonia del Sacramento, donde Negro reconocerá a funcionarios policiales por su actuación en la operación Anfisbena. Allí el mensaje tiene otro destinatario inmediato: la propia Policía. La ceremonia funciona como una señal de respaldo a los equipos que participaron en una investigación compleja, con derivaciones en el sistema carcelario, vínculos con el narcotráfico y coordinación entre distintas unidades. En una fuerza vertical y exigida por la presión pública, el reconocimiento institucional también ordena prioridades: muestra qué tipo de trabajo valora la conducción política.

Ese punto es central. La visita no solo habla hacia la ciudadanía, sino también hacia dentro del Ministerio del Interior. Negro llega para marcar presencia ante su personal, respaldar actuaciones consideradas relevantes y reforzar una idea de conducción: la seguridad pública requiere tanto cercanía con las víctimas como capacidad para investigar delitos complejos. En ese equilibrio se juega buena parte del discurso actual del ministerio.

La operación Anfisbena permite, además, mostrar resultados en un terreno sensible. Las investigaciones vinculadas al narcotráfico ya no se explican solo por bocas de venta o incautaciones puntuales. Cada vez más, el desafío está en las redes, los vínculos desde las cárceles, la circulación de armas, el lavado de activos y la capacidad de las organizaciones para operar en varios territorios. Reconocer a los funcionarios que trabajaron en ese caso es también una forma de exhibir el modelo policial que el ministerio quiere fortalecer: investigación, coordinación y resultados.

La jornada en Colonia, por tanto, puede leerse como una puesta en escena de la política de seguridad que el Ministerio del Interior busca proyectar. No hay un único mensaje, sino varios. A las víctimas de violencia doméstica y de género, el Estado les dice que habrá una respuesta especializada más cerca. A la Policía, que las actuaciones destacadas tendrán respaldo y visibilidad. A la ciudadanía, que la seguridad se aborda tanto desde la prevención y la atención como desde la persecución penal de estructuras criminales.

Lo interesante del comunicado oficial es precisamente esa combinación. En pocas líneas, enlaza una inauguración vinculada a políticas de género con un reconocimiento por una operación contra el delito organizado. Esa convivencia puede parecer administrativa, pero tiene contenido político. Sugiere que el ministerio intenta evitar una mirada reducida de la seguridad: ni solo patrullaje, ni solo represión, ni solo asistencia; una estrategia que necesita integrar todos esos componentes.

Ese enfoque también plantea desafíos. La apertura de una comisaría especializada debe traducirse en recursos, capacitación, seguimiento y capacidad real de respuesta. Del mismo modo, el reconocimiento a funcionarios por una operación exitosa debe formar parte de una política sostenida contra redes criminales, no quedar limitado a una ceremonia. La seguridad pública se mide menos por los actos oficiales que por la continuidad de las decisiones que vienen después.

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La presencia de Negro en ambas ciudades fortalece esa lectura. Al estar en Carmelo y luego en Colonia del Sacramento, el ministro no elige entre una agenda social y una agenda policial. Intenta presentarlas como partes de una misma conducción. Esa puede ser la clave política de la jornada: mostrar que el Ministerio del Interior busca hablarle al ciudadano que reclama protección, a la víctima que necesita una puerta de entrada al Estado y al policía que espera respaldo de sus autoridades.

En ese sentido, la visita a Colonia deja una imagen deliberada. La seguridad pública no se juega solo en los grandes operativos ni únicamente en las oficinas de atención. Se construye en la articulación entre ambas cosas: presencia territorial, especialización, investigación, conducción política y reconocimiento al personal. Ese es el mensaje que Negro parece llevar al departamento: una política de seguridad que busca ser integral y, al mismo tiempo, una señal interna de respaldo a quienes deben ejecutarla.