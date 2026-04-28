INEFOP entregó certificados a vecinos de Conchillas que participaron en capacitaciones orientadas al sector hotelero, en una actividad realizada el 23 de abril en Casa Evans, centro cultural de la zona.

Los cursos fueron impulsados ante la necesidad de contar con personal formado para un complejo hotelero que será renovado en su totalidad, tanto en infraestructura como en servicios, sobre una estructura que permanecía cerrada desde 2020.

Las capacitaciones abarcaron recepción hotelera, cocina básica, mucama y mozo. Fueron dictadas por Mundo Informático, Desarrollo Educativo y el Centro de Capacitación Serrano, con apoyo financiero y técnico de INEFOP.

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La entrega de certificados contó con una importante presencia de público, entre participantes, familiares y referentes locales. Además de INEFOP, participaron en el proceso la Intendencia de Colonia, el Municipio de Conchillas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el hotel Amanai, Montes del Plata y los comités departamentales y locales del instituto.

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El director general de INEFOP, Miguel Venturiello, destacó que la formación debe responder a necesidades concretas del territorio y del sector privado. “Las decisiones no se pueden tomar desde Montevideo, tienen que surgir del diálogo con la gente”, afirmó.

También participó Gustavo Cardozo, director de INEFOP por las empresas de la economía social, junto a autoridades locales y referentes públicos y privados.