Montes del Plata realizará una nueva edición de sus jornadas de reconocimiento a empresas contratistas por su desempeño en seguridad y salud ocupacional, con actividades previstas para el 28 de abril en Durazno y el 29 de abril en Casa Evans, en Conchillas.

La instancia estará dirigida a empresas vinculadas a las áreas de Planta, Forestal y Logística, tres sectores claves en la operación de la compañía. Según informó Montes del Plata, los reconocimientos se otorgarán en categorías relacionadas con liderazgo, innovación y mejora continua, gestión proactiva, desempeño y prevención de accidentes.

Más allá del carácter institucional de la actividad, el anuncio permite observar el peso que tiene la seguridad laboral en una operación industrial y forestal de gran escala, donde una parte importante de las tareas se desarrolla junto a empresas contratistas. En ese esquema, la prevención no depende únicamente de los procedimientos internos de la compañía principal, sino también de la coordinación con firmas externas que participan en distintas etapas del proceso productivo.

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La seguridad como parte de la gestión

De acuerdo con el último Reporte de Sostenibilidad de Montes del Plata, la empresa completó diez años consecutivos de descenso en los niveles de accidentalidad. La compañía atribuye ese proceso a la aplicación sostenida de su política de Seguridad y Salud Ocupacional, al fortalecimiento de sus prácticas operativas y al trabajo articulado con contratistas y socios estratégicos.

Durante 2025, la firma informó más de 94.000 horas de formación en seguridad y salud ocupacional, más de 2.300 horas en prevención de incendios, más de 6.000 horas en primeros auxilios y más de 9.000 horas en seguridad vial. Las capacitaciones alcanzaron tanto a colaboradores propios como a personal de empresas contratistas.

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También se realizaron más de 120.000 actividades preventivas, entre chequeos, inspecciones y otras instancias de control desarrolladas en Montes del Plata y en empresas contratistas.

Uno de los datos destacados corresponde a la parada general de planta de 2025. Según la información difundida, durante esa instancia se ejecutaron más de 7.000 trabajos, con la participación de unas 3.500 personas, y el proceso finalizó sin accidentes.

El rol de las empresas contratistas

El reconocimiento a contratistas tiene un significado particular en sectores como el industrial, forestal y logístico. En este tipo de actividades, los indicadores de seguridad no se explican solamente por el desempeño de la empresa principal, sino también por la forma en que se integran las prácticas preventivas en toda la cadena de trabajo.

La existencia de categorías como liderazgo, innovación, mejora continua y gestión proactiva muestra que la evaluación no se limita al resultado final —la ausencia de accidentes—, sino que también considera procesos, conductas preventivas y capacidad de anticipación frente a los riesgos.

En términos de gestión, el mensaje central es que la seguridad laboral aparece como un criterio de desempeño empresarial. No se trata solo de cumplir normas, sino de incorporar procedimientos, formación y controles permanentes en la relación entre Montes del Plata y las compañías que prestan servicios para su operación.

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Datos relevantes y aspectos pendientes

Los números informados por la empresa muestran volumen de capacitación, control y prevención. Sin embargo, para medir con mayor precisión el alcance del desempeño sería necesario conocer otros elementos: cuáles son los indicadores concretos de accidentalidad, cómo evolucionaron año a año, cuántos trabajadores están comprendidos, qué tipo de incidentes se registraron y cuáles son los criterios utilizados para seleccionar a las empresas reconocidas.

También sería relevante saber si esos datos cuentan con auditorías externas o si forman parte únicamente del reporte elaborado por la propia compañía.

La actividad anunciada por Montes del Plata puede leerse como una instancia de reconocimiento empresarial, pero también como una señal sobre el lugar que ocupa la seguridad ocupacional en la gestión de grandes operaciones productivas. La evaluación completa de ese proceso dependerá de la disponibilidad de información comparable, indicadores verificables y resultados sostenidos en el tiempo.