PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia informó la apertura de ofertas del llamado a Licitación Pública número 1/026 para la obra de rehabilitación del acceso norte a la ciudad de Carmelo. El acto administrativo estuvo a cargo de la escribana Jimena Madero y contó con la presencia de autoridades departamentales, municipales, representantes de empresas oferentes y medios de comunicación.

Qué significa para Carmelo

La rehabilitación del acceso norte tiene importancia urbana y funcional para Carmelo porque se trata de una vía de ingreso a la ciudad. Una intervención de este tipo puede incidir en la circulación vehicular, la seguridad vial, la conectividad con zonas productivas y el aspecto general de una de las entradas a la localidad.

En términos de gestión, la apertura de ofertas indica que el proyecto ingresó en una etapa concreta: las empresas interesadas ya presentaron sus propuestas y la administración deberá evaluarlas antes de resolver una adjudicación. Ese análisis suele considerar aspectos económicos, técnicos, antecedentes de las firmas y cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un acto con fuerte presencia política e institucional

La presencia del intendente Guillermo Rodríguez, del director de Obras, Gonzalo Santos, del alcalde de Carmelo, Pablo Parodi, concejales, directores de distintas áreas de la Intendencia y representantes de empresas muestra que la obra tiene relevancia para el gobierno departamental y para el Municipio de Carmelo.

También refleja que el proceso involucra a varias áreas de la administración: Obras, Hacienda, Jurídica, Compras y Arquitectura. Esa participación es habitual en una licitación pública, ya que la contratación de una obra requiere respaldo técnico, jurídico, financiero y administrativo.