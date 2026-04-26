Carmelo contará con una Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, que será inaugurada el jueves 30 de abril, a las 11.00, en la Seccional 3.
La apertura de la nueva dependencia se enmarca en un escenario de crecimiento de las denuncias vinculadas a violencia doméstica y delitos sexuales en el departamento, de acuerdo con el Anuario 2025 del Ministerio del Interior, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada.
Según ese informe, Colonia registró 730 denuncias por violencia doméstica en 2015 y 1.732 en 2025. En el mismo período, las denuncias por delitos sexuales pasaron de 30 a 133.
Una respuesta institucional ante delitos en aumento
Los datos oficiales muestran una evolución desigual de los indicadores de seguridad en Colonia. Mientras algunos delitos, como homicidios, robos y rapiñas, tuvieron una baja en 2025, las denuncias asociadas a la violencia interpersonal crecieron durante la última década.
La instalación de una comisaría especializada en Carmelo apunta a reforzar la atención policial en casos de violencia doméstica y de género, con una estructura específica para recibir denuncias y canalizar respuestas ante situaciones que requieren abordajes diferenciados.
El aumento de las denuncias por delitos sexuales también forma parte del cuadro señalado por el Ministerio del Interior. Entre 2015 y 2025, ese tipo de registros se multiplicó por más de cuatro en el departamento.
La nueva oficina funcionará en la órbita de la Jefatura de Policía de Colonia y se suma al dispositivo institucional destinado a atender situaciones de violencia basada en género y violencia doméstica.
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