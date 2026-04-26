La presentación en el Senado del libro Luces y sombras en los Gobiernos locales. Herramientas, estrategias y experiencias para transparentar la gestión pública, del argentino Diego Furnari, puso sobre la mesa un asunto central para la política contemporánea: la transparencia en los gobiernos locales no es solo un problema administrativo, sino una condición de legitimidad democrática.

El acto, realizado el viernes en la Antesala de la Cámara de Senadores, permitió leer una preocupación compartida por quienes intervinieron: la gestión pública enfrenta una brecha persistente entre lo que el Estado dice ser y lo que la ciudadanía experimenta en su vínculo cotidiano con las instituciones.

La secretaria relatora de la Cámara de Senadores, María Eugenia Roselló, planteó esa distancia al señalar que debería existir una forma de entender la gestión pública que la vuelva “más accesible y clara”. Su intervención apuntó al núcleo político del debate: cuando el Estado se vuelve burocrático, poco transparente o difícil de interpretar, debilita su capacidad de generar confianza.

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En los gobiernos locales, ese problema adquiere una dimensión particular. Son el nivel del Estado más próximo a la vida diaria de la población, pero también el más expuesto al desgaste cuando no logra responder con claridad, rapidez y eficacia. La transparencia, en ese marco, no puede ser entendida únicamente como publicación de información, sino como una forma de reorganizar la relación entre gobierno y ciudadanía.

La cercanía como desafío político

El tratamiento del tema dejó planteada una idea relevante: gobernar mejor implica algo más que administrar recursos. Supone construir herramientas, estrategias y métodos de gestión capaces de fortalecer la calidad de la democracia. Esa afirmación desplaza el eje desde la eficiencia técnica hacia la responsabilidad política.

Roselló sostuvo que quienes trabajan en política deben aprender a gobernar mejor, mejorar la gestión y generar cercanía con la población. En esa formulación aparece una lectura crítica del presente institucional: la política no solo debe ganar elecciones, sino demostrar capacidad para conducir el Estado de manera comprensible, transparente y verificable.

Los gobiernos locales ocupan un lugar decisivo en esa discusión porque allí la ciudadanía mide de forma más directa la eficacia del poder público. La calidad de una administración no se evalúa únicamente por sus discursos, sino por la forma en que informa, escucha, responde y permite controlar sus decisiones.

Desde esa perspectiva, la transparencia se convierte en una herramienta de poder democrático. Un gobierno local que ordena sus datos, comunica sus decisiones y abre canales de participación reduce la distancia con la ciudadanía. Uno que no lo hace reproduce opacidad, concentra información y debilita la confianza pública.

El contraste regional como advertencia

La intervención de Furnari incorporó una comparación entre Argentina y Uruguay que permite leer el problema desde una clave regional. Según el autor, Argentina presenta mayores dificultades para construir información pública homogénea, conocer el territorio y generar participación ciudadana. En cambio, destacó que Uruguay cuenta con sistemas de monitoreo de la gestión.

Más allá de la comparación institucional, el punto político es más amplio: sin información confiable no hay control ciudadano efectivo, y sin control ciudadano la gestión local queda encerrada en su propia lógica administrativa.

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Furnari fue crítico con la forma en que la política se relaciona con la sociedad. Al afirmar que “la política se mira mucho al espejo” y que resulta “arrogante”, señaló una tensión frecuente en los gobiernos locales: la tendencia a gobernar desde la estructura y no desde el territorio.

Esa advertencia es especialmente relevante para las administraciones locales, porque su legitimidad depende de la capacidad de leer las demandas concretas de la población. Cuando el Estado no conoce el territorio o no incorpora la participación ciudadana, las políticas públicas corren el riesgo de diseñarse desde arriba, con escasa conexión con los problemas reales.

Transparencia no es solo mostrar datos

El análisis que surge de la presentación de este libro, permite distinguir entre transparencia formal y transparencia política. La primera se limita a cumplir procedimientos, publicar documentos o habilitar mecanismos de acceso a la información. La segunda implica construir una gestión comprensible, trazable y abierta al escrutinio público.

En los gobiernos locales, esa diferencia es decisiva. Una intendencia, un municipio o una administración territorial pueden tener información disponible y, aun así, no ser transparentes si los datos resultan inaccesibles, incompletos o difíciles de interpretar para la ciudadanía.

Por eso, el planteo de Furnari sobre la necesidad de cambiar la forma en que el Estado construye información apunta a un problema estructural. La transparencia comienza antes de la publicación: empieza en cómo se registra, organiza, compara y utiliza la información para tomar decisiones.

Una agenda para gobernar mejor

La actividad en el Senado dejó instalada una agenda política sobre los gobiernos locales: menos burocracia, más información pública, mayor capacidad de monitoreo y participación ciudadana real. No se trata solo de mejorar procedimientos internos, sino de revisar cómo se ejerce el poder en los territorios.

El libro de Furnari, por el enfoque presentado en la conferencia, propone mirar las “luces y sombras” de la gestión local desde una pregunta de fondo: qué tan dispuestos están los gobiernos a ser observados, evaluados y corregidos por la ciudadanía.

En ese sentido, la transparencia aparece como un límite al poder, pero también como una oportunidad. Los gobiernos locales que logren abrir su gestión, ordenar sus datos y acercarse a la población estarán en mejores condiciones de enfrentar la desconfianza pública. Los que no lo hagan quedarán más expuestos a la distancia entre la política y la sociedad.

La discusión planteada en el Senado mostró que la calidad democrática no se define únicamente en los grandes debates nacionales. También se juega en la escala local, allí donde el Estado se vuelve concreto y donde la ciudadanía comprueba, día a día, si la política gobierna para sí misma o para la gente.