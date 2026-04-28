La Cámara Uruguaya de Couriers emitió ayer un comunicado público en el que exige la postergación del Decreto 50/2026, que entra en vigencia el próximo 1.° de mayo. El motivo: según la gremial, hay puntos clave del nuevo sistema que todavía no tienen definiciones claras, y uno en particular preocupa especialmente.

El nuevo régimen eleva el cupo anual de compras al exterior a US$ 800, con un máximo de tres envíos por persona al año. Incluye además una exoneración de IVA para compras provenientes de Estados Unidos, en el marco del acuerdo bilateral vigente con ese país. Pero la Cámara advierte que esa exoneración, aunque existe en el decreto, es casi imposible de usar.

El problema concreto: para acceder al beneficio, los vendedores del exterior deben registrarse formalmente en Uruguay, en algunos casos de forma presencial o a través de un representante local. Para la inmensa mayoría de los comercios internacionales, eso no es viable.

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La situación se complica aún más en compras realizadas a través de plataformas donde el vendedor real no es la plataforma en sí, sino un tercero. En esos casos, Aduanas no solo mira desde dónde sale el paquete: también evalúa quién factura y cuál es la procedencia fiscal del vendedor. Un detalle que puede derivar en demoras, retenciones o costos que el consumidor no anticipó.

Ante este escenario, varias couriers ya suspendieron temporalmente los despachos desde Estados Unidos hasta tener más claridad sobre la operativa. Entre las empresas firmantes del comunicado figuran Aerobox, BuyBox, Envía mi Compra, Exur Envíos, Folvex, Glic, Gripper, Miami Box, PuntoMio, Starbox, Urubox y Uruguay Cargo.

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La Cámara, presidida por Andrea Fernández y con Santiago Rama como vicepresidente, solicitó con carácter urgente una instancia de diálogo con la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Su posición es que el decreto no debería entrar en vigor hasta que existan condiciones «claras, viables y equitativas» para todos los actores.

Ni Aduanas ni el Ministerio de Economía se pronunciaron públicamente sobre el reclamo al cierre de esta nota. Quedan tres días para el arranque del nuevo sistema.